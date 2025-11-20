藤原さくらが2017年にリリースしたアルバム『PLAY』の収録曲「赤」の、新MVが公開された。

（関連：【映像あり】藤原さくら、2017年にリリースしたアルバム『PLAY』収録曲「赤」新MV）

藤原は、デビュー10周年を記念した様々なプロジェクトの一環として、これまでリリースしてきた楽曲の新たなMVを制作／公開していく企画を進行中。今作は、先日公開された「Lovely Night」に続く第2弾となる。

「赤」は、SPECIAL OTHERSのYAGI & RYOTAによるサウンドプロデュースのもと制作された、オーガニックなサウンドに乗せて綴られる可愛らしい恋の歌。アルバム収録曲のひとつながら、ファンの間では“隠れた名曲”として根強く愛されてきた。

今回のMVには、俳優 川床明日香と渡邉多緒が出演。川床は藤原の楽曲のファンであることを公言しており、川床本人の念願だったコラボレーションが実現した。

なお藤原は、11月21日から24日に高円寺 T&Space ilmiにて、デビュー10周年を記念したポップアップショップ『Sakura Fujiwara 10th Anniversary SAKURA MARKET』を開催。期間中は藤原が在廊し、現在一般発売中の『藤原さくら 10th Anniversary 武道館大音楽会』のチケットを販売する。ポップアップショップ会場でチケットを購入すると、チケット引換券に藤原がサインを書き入れて手渡しを行う。

＜川床明日香 コメント＞

今回、お話をいただいた時に夢が叶った！と思いました。というのも藤原さくらさんの音楽と日々を過ごしているファンの1人だからです。こんなに嬉しいことはないぞ！と心躍りました。撮影は8ミリフィルムで行い、赤のものを探しにお散歩しました。穏やかな日々の中にあるときめきが映像に現れていたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）