今月15日から東京で開催されている聴覚に障害がある人の国際スポーツ大会、「デフリンピック」100年の歴史の中で、初めての日本開催とあって盛り上がっていますよね。

そして、あす（21日）、陸上の400メートルハードルには、岡山大学・陸上部の石本龍一朗（いしもと・りゅういちろう）選手が出場します。日本代表としての喜び、重圧、そして、世界の舞台で走る理由とは…

石本選手のサプライズ壮行会

今月14日。



（岡山大学陸上部部員）

「りゅうさーん、押忍！」



（岡山大学陸上部3年・石本龍一朗選手）

「聞いてないですよ！」



（岡山大学陸上部部員）

「俺がギリギリまで言わんかった」

岡山大学陸上部の部員たちがサプライズで企画したデフリンピック日本代表・石本龍一朗選手の壮行会です。



（岡山大学陸上部3年・石本龍一朗選手）

「また、このグラウンドに帰ってくるときにはみんなにいい結果を持ってきてみんなにメダルかけてあげたいなあって全力で思っている。応援よろしくお願いします」「もういろんな感情が相まって…叫びたい気持ちです」

「期待してます。僕が僕に」

3歳からろう学校 小学校からは普通学級 中学生で陸上部へ

岡大教育学部の3年。専門種目は400メートルハードルです。生まれた時から聴覚に障害があります。



（岡山大学陸上部3年・石本龍一朗選手）【画像④】

「先天性感音性難聴」「補聴器を外してしまうとぼやける」

「その音が『あ』なのか『い』なのか認識できない」

山口県出身の石本選手。3歳から、ろう学校で発音方法などを学び小学校からは普通学級へ。陸上をしていた父親の影響で中学生のときに陸上部に入部しました。



一般の大会に出場を続け、下関西高校時代は、県大会で2位入賞を果たすまでに成長！そして、大学で、友人からデフリンピックの存在を教えてもらったのです。

（岡山大学陸上部3年・石本龍一朗選手）

「こんなにおもろい世界があるんだと強く感じた」



デフリンピックの出場権をかけた5月の予選会で見事日本一に！日本代表の座をつかみ取りました。



（岡山大学陸上部3年・石本龍一朗選手）

「もうドキドキが…気を引き締めんと世界で戦っていけへんなとプレッシャーですねだいぶ・・決まったら決まったで。乗り越えようと思います」

「気負っちゃって疲れてしまって 精神的に」

岡大の競技場に現れた石本選手。スーツ姿です。【画像⑥】



（岡山大学陸上部3年・石本龍一選手）

「教育実習の後です。今週末まで教育実習ですね」

「しんどいですよ。楽しいけどしんどいですね」



中学校の社会科の教員免許をとるための教育実習です。しかし、実習が始まった今年7月。



（岡山大学陸上部3年・石本龍一朗選手）

「みんなにたくさん応援されてすごくうれしかったんですけど気負っちゃってデフリンピックや教育実習が大変で疲れてしまって精神的に。1回倒れて1週間から2週間くらい体がだるくて動けなくなった」

「高校の自己ベストを3年間更新できていない」

プレッシャーと、過労に襲われたのです。さらに、高校の時の自己ベストを3年間更新できていない自分を責めました。



（石本龍一朗選手）

「高校のときのほうが速いのに今の自分が日本代表になっちゃった」

「毎回、毎試合終わったあとはすごく悔しい情けないなと」



それでも。



（石本龍一朗選手）

「自分は選ばれなかった人の思いを全部受け止めて走るのが義務だと思っている」



止まるわけにはいかない…競技と学業を両立させようと、必死に取り組みました。夢は、教員か観光の仕事。しかし、将来にも不安はあります。



（石本龍一朗選手）【画像⑦】

「生徒の声が何言っているかわからないのもあってそれは教員だけじゃなくて不安は仕事をやるうえでずっとありますね」

伝えたい「信じられるのは自分の今までの練習量」

将来、教員になった時に生かせればと8月から、大学の近くの岡北中学校で陸上部のコーチを始めました。【画像⑧】



一緒に走りこむのが石本流の指導です。



（生徒）

「めちゃめちゃ速いです」「人じゃないです」「全然年が違いますから勝たないと恥ずかしいですから僕も」



生徒たちに伝えたいことがあります。



（石本さん）

「レースの直前で信じられるのは自分の今までの練習量なんで」

「しっかりと練習をこなして自信を持ってレースに臨めるように…」



自信を失うのも、取り戻すのも自分次第…！

そう、自分にも言い聞かせていました。

大幅に自己ベスト更新 チームメイトと全力を尽くしデフリンピックへ！

（チームメイト）

「踏み切りのベクトル？上に跳び過ぎ？」



陸上部のチームメイトにフォームを確認してもらいながら全力を尽くす日々。そして、その努力が花開くときが訪れました。



（チームメイトと石本さん）

「大幅に記録更新！」

「あれ、普通にうれしかった」

「俺もめっちゃうれしかった」

「毎日練習で300メートル走ってたんですよ。練習終わりにそれが効いてきた」



9月に、自己ベストを約0．1秒更新すると10月には、それをさらに1秒以上更新！【画像⑩】

54秒65は、去年のデフ世界選手権では3位に相当するタイムです。



（チームメイトと石本さん）

「友達が、だって世界大会ですよ！表彰台に乗ってほしい」

「メダル…触りたい」

「俺もだよ！」「かじりたい」「お前らはだめやけどな」「みんなでかじるわ」「走り終わって満足そうな顔が見られたらなんでもいい」



デフリンピック前、最後の記録会には、一緒に練習を続けてきたチームメイトとスタートラインにつきました。



（石本選手）

「ただスタートして誰よりも速くゴールするそれだけなんで」

「そこに”聴覚障害だから”という要素は入ってこないかな」



走り込みの成果もあり後半大きく伸ばした石本選手。54秒台のセカンドベストを記録。世界への挑戦を前に強くなった自分を証明しました。【画像⑪】

（石本選手）

「自分がベストをだして周りの人が喜んでくれる」「きょう何があっても後悔しない日々を毎日送れている」「”僕がいる”と示したいし存在意義を見つけたい」「世界一の男になってみんなにかっこいいところを見せられたら」