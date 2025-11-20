ヤングスキニーが、メジャー3rdフルアルバム『理屈で話す君と、感情論の僕』を2026年2月11日にリリース。また、同アルバムよりリード曲「るっせぇ女」を11月26日に先行配信する。

（関連：ヤングスキニーが鳴らした“武道館”への宣誓 ロックバンドとしての覚悟とビルドアップを証明した一夜に）

先行配信シングル「るっせぇ女」は、男女の言い合いを切り取った“痛快で最低な八つ当たりソング”。鋭い言葉とクセになるメロディが交錯し、恋愛のどうしようもないリアルを赤裸々に描き出している。怒りでも憎しみでもなく、ぶつかり合うことでしか確かめられない“愛の不器用さ”を映すこの楽曲は、アルバムの中でも重要な軸を担う存在だという。

アルバム『理屈で話す君と、感情論の僕』は、フロントマン かやゆー（Gt/Vo）の実体験をもとにした“恋愛の記録”をコンセプトに制作された、全8曲入りのフルアルバムに。“等身大の葛藤”を描くこれまでのスタイルを踏襲しながらも、サウンド面ではさらなる広がりと深みを獲得した作品となっている。

収録曲には、4月配信の「関白宣言」、7月配信の「三茶物語」、恋人との本音のすれ違いを描いた「本音」、リード曲「るっせぇ女」、戦慄かなの提供曲をセルフカバーした「悪い人」、そして別れの情景を描く「stay with me」など、バンドの現在地を映す多彩な楽曲が並ぶ。

今作のアートワークには、かやゆー本人の実際の部屋の壁を採用。そこに残る“ある出来事の痕跡”をモチーフとして取り入れ、作品の感情性とリンクしたデザインに仕上がっている。

また、アルバムは初回限定盤、通常盤、VICTOR ONLINE STORE限定セットの3形態でリリース。初回限定盤には、2025年7月にZepp Haneda(TOKYO)で開催されたワンマンツアーのライブ映像と、初の武道館公演に向かうバンドの現在地に迫ったドキュメンタリー映像を収録したDVDが付属。さらに、VICTOR ONLINE STORE限定盤には特製ドッグタグネックレス『自分の首も絞めていたネックレス』を同梱する。

加えて、早期予約者にはメンバー直筆サイン入りアナザージャケットをプレゼント。対象チェーンでは、先着で『ごめんね、全身にしてステッカー vol.5』（全4種ランダム）およびメガジャケが配布される。対象店の詳細などはオフィシャルサイトへ。

本日より主要ストリーミングサービスにて、「るっせぇ女」のPre-add／Pre-save（ライブラリ追加予約）もスタート。Apple MusicまたはSpotifyでPre-add／Pre-saveをすると、ここでしかゲットできないオリジナル画像がもらえるキャンペーンも開催中だ。

なお、ヤングスキニーが毎週木曜日にナビゲーターを務めるJ-WAVE（81.3 FM）『THE KINGS PLACE』の11月20日放送回では、「るっせぇ女」が初オンエアされ、どこよりも早くフル音源を聴くことができる機会となる。

（文＝リアルサウンド編集部）