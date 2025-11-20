グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は、インフルエンサーとしても活躍する乃真ゆのさんのイベントの模様をお届けします！

☆ガーリーな可愛いさとGカップでプリ尻なグラドルの威力の共存はヤバい！



1stDVD『はじける初体験』(スパイスビジュアル)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年11月8日）





●乃真ゆの(のま・ゆの)

1999年11月20日生まれ 熊本県出身 T160cm B94 W62 H90

インフルエンサーとして活動中の乃真ゆのが、イメージDVD初体験ではじけてくれています。とにかくガーリーで、女性にも受けそうなタイプ。取材時の水着も腕や足にも飾りが付いていて、オシャレで女性受けしそう。

そんなオシャレな感じなのに逆にバストが94センチとはびっくりです。でも胸の谷間を見たら確かにデカい（笑）。Gカップのバストもプリプリのお尻もグラドルとしての威力、抜群です。

――いつぐらいに、どちらで撮られた映像ですか？

乃真 今年の7月に、都内で撮りました。

――テーマ、ストーリー、役柄はどんな感じですか？

乃真 役柄はOLで、同僚の先輩と恋愛をするという感じです。

――オススメしたいシーンなどをいくつか紹介してください。

乃真 私のお気に入りの場面は、一番最後に残業するシーンがあるんですけど、チュッパチャップスを舐めたり、とろっとしたシーンになっていて、そこが一番好きです。

――他にはどうですか？

乃真 競泳水着のシーンがあるんですけど、元々水泳をやっていたので、たぶん似合っていると思います。

そのシーンでは、こちらも元々やっていたキックボクシングの動きもしてたり、私の特技が盛り込まれています。

――ブルーのランジェリーも可愛いでですが、これはどんなシーンでしょう。

乃真 これはOLの姿から、どんどんセクシーに着くずれていく感じのシーンです。

――OLのスーツ姿からこうなるんですか？

乃真 そうです。スーツを着た状態から、ちょっとセクシーなランジェリーになるので、そこも見どころになってます。

――大人の色気とかで攻めたシーンはどこでしょう？

乃真 マイクロビキニを着てオイルをたっぷり塗ったベッドの上のシーンです。自分で見るのはちょっと恥ずかしいくらい、がんばりました。

――デビュー作の点数は、何点でしょう？

乃真 えっ、もう、100点満点です。頑張りました。大満足です。

――インフルエンサーとして活動しているそうですが、グラビア活動をするきっかけは？

乃真 きっかけは、元々福岡で撮影会に所属をしていたんですけど、そこでグラビアも始めまして、グラビアを撮られることが楽しいと思い始めて目覚めました。

――東京に出てきたのはいつくらいですか？

乃真 東京に出てきたのは3年前です。

――乃真サンの体のパーツでグラビア的なチャームポイントは？

乃真 やっぱり、胸はとても推していきたいと思ってます。はい。でも、お尻の魅力も最近気づいたので、お尻もどんどん推していきたいです。

――趣味はカラオケで、主に昭和ソングと書いてありますが、どんな曲を歌っていますか？

乃真 「恋におちて」という小林明子さんの曲が一番好きで歌ってます。

――特技が料理ということですが、特に得意な料理は？

乃真 得意料理はロールキャベツのトマト煮。一番好きでよく作ってます。

――グラビアのDVDデビューは飾りましたが、今後はどのうような活動を頑張りたいですか？

乃真 今回、ファーストDVDを発売ということで、これからは写真集なども出していきたいなあと思ってます。

＊ ＊ ＊

というわけで、既存のグラドルと比べるとちょっと異色な感じですが、魅力には溢れています。取材時の水着も、さすがはインフルエンサーとして活動していて、センスがあるなと。こういう方がイメージDVDに進出してくれるのはうれしいですね。

新たなファン層もつかんでくれそうです。しかもサンプル映像を見ると、OL姿でのメガネ着用もあるみたいですし。ありがたきです。

取材・文・撮影／北川昌弘