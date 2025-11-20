足用のマッサージ機を恐れた猫が八つ当たりした『意外な物』とは...？猫パンチを炸裂させた可愛すぎる八つ当たりが面白いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で２万６千回再生を突破し、「笑いのセンスありすぎる」「ピヨピヨパンチかわいすぎwww」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：足用のマッサージ機を怖がる猫→目の前にあったヒーターに…『まさかの行動】

少し怖い...

YouTubeアカウント『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』に投稿されたのは、マッサージ機が怖くてヒーターに八つ当たりする『みにら』くんの様子です。

少し臆病だというみにらくん。飼い主さんの足用マッサージ機が怖かったそうで、どのようなものかチェックをするため入念に臭いを嗅いでいたのだといいます。それでも不安は払拭できなかったのか、遠くからマッサージ機を食い入るように見ていたとのこと。距離をとることで自分の気持ちを落ち着けようとしたのでしょうか？

八つ当たり？！

すると、みにらくんはまさかの行動に出たのだといいます。なんと、目の前にあったヒーターに八つ当たりを始めたのだとか！猫パンチを何度もヒーターめがけて繰り出していたというみにらくん。右・左と次々猫パンチを食らわせていたといいます。

しかし、高速ですがかなり優しそうなパンチの威力に思わず笑ってしまいました。やはりビビっているのか、腰が引けている様子だったとのこと。

気が済むまで高速猫パンチ！

高速猫パンチを繰り返していたというみにらくん。1度前足を出すとそのまま数回、素早くヒーターを叩いていたのだとか。必死に八つ当たりする様子もとても愛らしいのでした。そして、一生懸命に八つ当たりをした甲斐もあり、だんだん落ち着いてきたというみにらくん。とうとう猫パンチをするのをやめ、座り込んだのだそうです。

マッサージ機には怖くて手が出せないけれども、きちんと自分の気持ちの落としどころを見つける賢いみにらくんなのでした。

ヒーターに八つ当たりをするみにらくんを見た多くの方たちから「パンチが可愛すぎます」「ヒーターに八つ当たりで吹き出した」「みにら百烈拳が炸裂やん」「笑いのセンスありすぎるって」「ヒーター君完璧にとばっちり」「ヒーター君優しいやつでよかったな～」など、コメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』では、みにらくんの可愛い姿がたくさん投稿されており、愛らしい猫が楽しく暮らしている様子を存分に見ることができます。

みにらくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。