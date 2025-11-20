2025年11月11日（火）、『白い恋人オリジナルグッズ』シリーズから『白い恋人クッションブランケット』が新発売されました。

画像：石屋製菓株式会社

心も体も温まるクッションブランケットが新発売！ 『白い恋人クッションブランケット』（2,750円）は、『白い恋人』の個包装デザインのクッションの中にラング・ド・シャクッキーのデザインのブランケットが入っています。

画像：石屋製菓株式会社

クッションとしても、ブランケットとしても使用でき、自宅用としてはもちろん、車やオフィス、アウトドアなど様々なシーンで活躍してくれそう！

画像：石屋製菓株式会社

『白い恋人』のクッションシリーズには、ほかにも、持ち運びしやすくどこでも使える『ミニクッション』（1,320円）や、

画像：石屋製菓株式会社

表側は個包装デザイン、裏返すとラング・ド・シャクッキーのデザインが楽しめる『リバーシブルクッション』（3,850円）も。

画像：石屋製菓株式会社

『白い恋人マグネット（缶）』（660円）は、平サイズのマグネット。フタは開け閉めが可能で、クリップや輪ゴムなどのちょっとした小物入れとしても使うことができます。

個包装からラング・ド・シャクッキーが顔を出した、遊び心あふれる本物そっくりの『白い恋人マグネット（クッキー）』（605円）もおすすめです◎

画像：石屋製菓株式会社

『白い恋人』のワンポイント刺繍が入った『白い恋人 刺繍タオル』（各770円）は、ふわふわのタオル生地で、ホワイトとデニム柄の2種類があります。

画像：石屋製菓株式会社

持っているだけで気分が上がる『白い恋人 マルチケース』（660円）は、個包装をモチーフとした、カラビナ付きの小物入れ。手の平サイズで、イヤホンやリップクリーム、鍵など、バッグの中の小物をすっきり整理できる便利なアイテムです。

画像：石屋製菓株式会社

見た目のかわいらしさだけでなく、機能性も兼ね備えているので、自分用としてはもちろん、友人や家族へのユニークなプレゼントとしてもおすすめですよ！

詳細情報画像：石屋製菓株式会社

白い恋人 オリジナルグッズ

販売店舗：白い恋人パーク ショップ・ピカデリー、白い恋人Akarenga sweets labo、北海道内空港売店／お土産店、ISHIYAオンラインショップ

※店舗により取り扱い商品が異なります

北海道Likers編集部のひとこと

『白い恋人』のラング・ド・シャクッキーモチーフのオリジナルグッズがたくさん！ どれも可愛すぎる……！

新商品の『白い恋人クッションブランケット』は、これからの寒い時期にもピッタリ◎

北海道旅行の思い出としても、北海道民の自慢としても、おすすめのグッズが盛りだくさんなので、ぜひチェックしてみてくださいね！

文／北海道Likers

【画像・参考】【白い恋人】 オリジナルグッズが続々登場！ ひとつで二役！「白い恋人クッションブランケット」11月11日(火)新発売！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。