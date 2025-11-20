プロ野球・巨人は20日、育成ドラフト2位で指名した立正大の林燦（はやし・きら）投手と仮契約を結びました。支度金は290万円、年俸は400万円（金額は推定）となります。

「強気でインコースを攻めたり、フォークで三振を取るというパワー系のピッチャーだと思うので、そういうところを覚えていただけたらと思います」

林投手は北海道出身。日本ハムジュニアでもプレーしたことがあり、巨人の大津綾也選手とは同学年でチームメートでした。その後広陵高校から立正大学へ。大学では球速が10キロも速くなるなど、その才能が芽吹き始めました。

担当の大場豊千スカウトは林投手の「準備力」に注目。「試合はもちろんですが、試合前の準備はすごくしていて、継続性があった。プロで通用というか、勝負できるところがあると思います」と語ると、先発でも中継ぎでもいけるその適応力、対応力の高さも評価しました。

準備に時間をかけるようになったきっかけは、日本ハムジュニア時代に、当時の市川卓監督の「準備が一番大切」という言葉。ケガをしないようにとても大切にしている時間としました。

「まずケガをしないでやりきることが一番大切だと思っていて、ケガをしない体作りをしながら、一日でも早く支配下契約になれるように頑張りたいです」

1年目から支配下契約を勝ち取り、その名の通り、きらきらしく輝くことができるのか、楽しみです。