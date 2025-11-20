こんなものまであるのーーーーッッ？！（驚）【ガチャ】注目の的になりそう♡「食品ガチャ」

一風変わった【ガチャ】をコレクションしたい時は「食品ガチャ」をチェック。見た目やパッケージを再現したユニークなアイテムは、バッグやポーチに付けるだけで目立って、注目の的になるかも。今回はリアルな調味料系チャーム、存在感のあるシュウマイぬいぐるみといった、思わず回したくなるようなガチャをお届けします。

パッケージのリアル感に注目！「カゴメ 調味料ミニチュアチャーム」

【カゴメ】から発売されている調味料がミニチュアチャームになって登場。パッケージの細部まで再現されたリアルさに、思わずじっと見入ってしまいそうです。ガチャは全5種類あり、バッグの目印にできるボールチェーン付き。袋・ボトル・缶とバラエティ豊かなラインナップで、ジャラ付けして楽しむのも良さそうです。

具材を包める仕様の「シュウマイのぬいぐるみ」

ふっくらとした存在感のあるシュウマイのぬいぐるみ。中に詰め込んでいる具材まで再現された、リアルなつくりがたまりません。本体に付いている紐を引くと皮が具材を包む、ユニークで遊び心の効いた仕様。この紐を使えばバッグやポーチにも付けられそうです。全4種類ラインナップでコンプリートしやすいところも魅力的。

