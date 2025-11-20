ベッドに仰向けに寝転んでくつろいでいた猫さん。そんな猫さんの上に押し倒すように覆い被さってみたら……。まるでヒロインのような反応はTikTokで179万回以上再生され、「瞳孔の開き方までがヒロインやw」「逃げないでいるの可愛すぎ」「え、なにっ！？て感じwww」といった声が殺到しています！

【動画：ベッドでくつろぐ猫に『床ドン』してみた結果…想像以上に『ヒロインすぎる反応』】

ベッドでくつろぎ中の猫さん

TikTokアカウント「ひらぱすの日常（@shirasupasuta519）」では、３匹の猫さん「ぱす太」くん、「しらす」くん、「ひじき」くんの日常が更新されています。

この日は飼い主さんのベッドの上で仰向け状態でどっしりくつろいでいたというぱす太くん。でっぷりとしたお腹が貫禄たっぷり！

そんなリラックスタイムを満喫している無防備なぱす太くんを見て、飼い主さんはあることを思いついたのだそう。それは……

上に覆い被さってみたら…

……衝撃！ベッドに押し倒されるぱす太くん！！

突然の少女漫画的展開を理解できないぱす太くん、驚きのあまり目を信じられないほど見開き、図らずも少女漫画のヒロインのような表情に♡

その後も逃げる様子を見せないぱす太くんに味をしめた飼い主さんは、そのままチュー！

押し倒された上に突然チューされたぱす太くんの反応は……

ヒロインすぎる反応がSNSで大反響

これ以上ないほどに目を見開き、驚きのあまり固まってしまったぱす太くんなのでした！

まるで少女漫画のような展開に、ヒロインのような乙女の反応を見せてしまったぱす太くんの反応は、 TikTok上でも大反響！投稿は、記事執筆時点で179万回再生を突破しています。

コメント欄には「瞳孔の開き方までがヒロインやw」「逃げないでいるの可愛すぎ」「え、なにっ！？て感じwww」「これめっちゃおもろいwww」といった声が殺到し、多くの人がぱす太くんの反応を絶賛しているようです！

ヒロインのような一面を見せてくれたぱす太くんの日常は、TikTokアカウント「ひらぱすの日常」で見ることができます。他の投稿も気になる方は、覗いてみてくださいね！

ぱす太くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： TikTokアカウント「ひらぱすの日常（@shirasupasuta519）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。