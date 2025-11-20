「1100馬力」超え！ 新型「“５人乗り”SUV」世界初公開！ スーパーカー並スペックの「高性能モデル」！ 斬新「曲がってるモニター」×可変“ウイング＆エアロ”がスゴいポルシェ「カイエン エレクトリック」欧州で登場

1156馬力のスーパーカー級SUVが登場

ポルシェは2025年11月19日、BEV（電気自動車）のSUV「カイエン エレクトリック」を欧州で世界初公開しました。

世界初公開された「Cayenne Turbo Electric（カイエン ターボ エレクトリック）」

今回発表されたカイエン エレクトリックは、ポルシェがSUVセグメントにおける新たな電動戦略の柱として投入するBEVモデルです。既存のガソリン／ハイブリッド車と並行して販売される、まったく新しいパワートレインの選択肢となります。

注目は、「カイエン ターボ エレクトリック」が誇るポルシェ史上最強のパフォーマンスです。ローンチコントロール作動時には最高出力1156馬力・最大トルク1500Nmを発揮し、0-100km／h加速はわずか2.5秒。最高速度は260km／hに達します。さらに「Push-to-Pass」機能により、追加の176馬力を10秒間得ることも可能です。

一方のベースモデル「カイエン エレクトリック」も、通常時408馬力、最大442馬力の高出力を発生。0-100km／h加速は4.8秒と、こちらも十分なスポーツ性能を備えています。

回生ブレーキ性能も大幅に進化しており、最大600kWというフォーミュラE級のエネルギー回収能力を実現。日常領域の約97％の制動をモーター回生のみでまかなえるといいます。

バッテリーは新開発の113kWhユニットを搭載し、WLTP航続距離はカイエン エレクトリックが最大642km、ターボ エレクトリックが最大623km。800Vアーキテクチャにより、急速充電は最大390kW（条件次第で最大400kW）に対応し、10％から80%まで約16分で完了します。さらに、最大11kWのワイヤレス充電にも初めて対応しました。

また空力面では、可動エアフラップやアダプティブルーフスポイラー、ターボ専用の可変リア“エアロブレード”などを組み合わせた「Porsche Active Aerodynamics（PAA）」を採用。走行状況に応じて空力特性を最適化し、高速安定性と航続距離の向上に寄与しています。

エクステリアは、ポルシェらしい低くワイドなフロントデザインに新しいマトリクスLEDヘッドライトを組み合わせ、印象を大きく刷新。空力性能も0.25というSUVトップクラスのCd値を実現し、走行効率と高速安定性に貢献しています。

全長は4985mmと従来型より55mm長く、ホイールベースも3023mmへ約130mm延長。後席レッグスペースは大幅に向上し、ラゲッジ容量は781〜1588リッターに拡大。フロントにも90リッターの収納スペースを備え、実用性も大きく強化されています。

インテリアでは、湾曲した有機ELディスプレイを採用した新「フローディスプレイ」を中心に、計3枚の大型ディスプレイを配置。ARヘッドアップディスプレイも初採用されています。

さらに「ムードモード」と呼ばれる新機能により、照明・姿勢・空調・音響・表示色を一括で変化させる“体験型インテリア”を実現。パノラミックルーフ（可変透明度機能付き）や、シートだけでなくドアやアームレストまで暖める“パネルヒーター”など、快適装備も大幅に進化しています。

このように、電動化による圧倒的なパフォーマンスと快適性、そして日常ユースの利便性を高い次元で融合したカイエン エレクトリック。SUVの新たな基準となるモデルといえるでしょう。

ポルシェの営業・マーケティング担当取締役マティアス・ベッカー氏は次のように述べています。

「お客様に感動を届けることこそポルシェの最優先事項です。カイエンの電動化によって未来の基準となるパフォーマンスレベルに到達しました。一方で、今後も効率的な内燃機関モデルやハイブリッドモデルの開発を継続し、すべてのセグメントで“電動”と“内燃機関”の両方を選べる体制を維持していきます」

価格（ドイツ本国、VAT19％込み／1ユーロ＝181円換算）は、カイエン エレクトリックが10万5200ユーロ（約1904万円）、カイエン ターボ エレクトリックが16万5500ユーロ（約2991万円）からとなっています。