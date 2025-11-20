「スノーマン」置物が横倒しに…“足元ふらつき”男が引っ張り破壊 クリスマス用に設置した住人「腹が立つ」被害届提出へ
クリスマスまで、あと1カ月ほど。
家のガレージに飾られていたのは、サンタクロースにスノーマンの置き物。
そこに足元がふらつく男性が近づきます。
次の瞬間、スノーマンが歩道側に倒れていました。
一体何が起きたのでしょうか。
別のカメラにも、スノーマンが倒れる一部始終が捉えられていました。
何と男が、赤と緑のマフラーをつかみ、強引に引っ張り倒したのです。
強い力で倒されたスノーマンは、正面から歩道にたたきつけられるように倒され、壊れてしまいました。
11月17日の深夜の大阪市内で起きた悪質な行為です。
スノーマンを壊された藤井さん：
高さ2m50cmぐらいの（スノーマン）。1週間ぐらい前に設置したとこ。4万円ぐらいですね。
2025年のクリスマス用に買ったスノーマン。
スノーマンを壊された藤井さん：
せっかく楽しみで飾っているのに、ひどいことをして腹立ちます。腹立たしいなという。
スノーマンを壊された藤井さんは警察に相談。
21日以降にも警察に被害届を出す予定だということです。