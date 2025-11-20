「スノーマン」置物が横倒しに…“足元ふらつき”男が引っ張り破壊　クリスマス用に設置した住人「腹が立つ」被害届提出へ

クリスマスまで、あと1カ月ほど。

家のガレージに飾られていたのは、サンタクロースにスノーマンの置き物。

そこに足元がふらつく男性が近づきます。

次の瞬間、スノーマンが歩道側に倒れていました。

一体何が起きたのでしょうか。

別のカメラにも、スノーマンが倒れる一部始終が捉えられていました。

何と男が、赤と緑のマフラーをつかみ、強引に引っ張り倒したのです。

強い力で倒されたスノーマンは、正面から歩道にたたきつけられるように倒され、壊れてしまいました。

11月17日の深夜の大阪市内で起きた悪質な行為です。

スノーマンを壊された藤井さん：

高さ2m50cmぐらいの（スノーマン）。1週間ぐらい前に設置したとこ。4万円ぐらいですね。

2025年のクリスマス用に買ったスノーマン。

スノーマンを壊された藤井さん：

せっかく楽しみで飾っているのに、ひどいことをして腹立ちます。腹立たしいなという。

スノーマンを壊された藤井さんは警察に相談。

21日以降にも警察に被害届を出す予定だということです。