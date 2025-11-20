お出かけの帰り道、車内で満足げな表情を浮かべる柴犬。しかし「帰ったらお風呂だよ」と告げられた瞬間、その表情は一変したといいます。

話題の投稿は記事執筆時点で36万回以上再生され、「フリーズしたｗ」「分かりやすすぎる！」とのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お出かけ帰りの車内でニコニコの犬→『帰ったらお風呂だよ』と伝えた瞬間…わかりやすすぎる『表情の変化』】

お出かけ帰りの笑顔

TikTokアカウント「chobisuke_shiba」に登場するのは、2014年7月生まれの「ちょびすけ」くん。賢そうなお顔立ちが魅力的な柴犬の男の子です。この日、ちょびすけくんは飼い主さんとお出かけしていたのだとか。

帰ろうと車に乗ると、ご機嫌そうなちょびすけくん。「楽しかった？」と声をかけられると、「うん」と答えるように満足げな表情を見せていたといいます。舌をちょこんとのぞかせた“柴犬スマイル”からは、楽しかった時間の余韻が伝わってくるようです。

そんなの聞いてない…！

しかし飼い主さんが「帰ったらお風呂だよ」と声をかけた瞬間、ちょびすけくんの顔に劇的な変化が。笑顔でのぞかせていた舌を一瞬で引っ込め、目元には張り詰めた緊張感が。さらに飼い主さんのことを全力でガン見しはじめたのだそうです。

その後体は一切動かさず、真一文字に閉じられた口元と、ピクリともしないその姿はまさに“フリーズ状態”。一気にテンションが下がってしまったことが、その静かな佇まいから伝わってくるかのようです。まるで「聞いてないよ…」という心の声が聞こえてきそうな、そんな空気に包まれていたのでした。

期待に満ちた表情も

別の投稿では、ちょびすけくんの期待に満ち溢れた姿も紹介されていました。車の中からドッグランを見つけた瞬間のちょびすけくんは、喜びと期待が全身から溢れていたのだとか。待ちきれないと言わんばかりに、「キャインキャイン」と高く可愛らしい声を出していたそう。

車の中から落ち着かない様子でドッグランを見つめ続けるその姿からは、「早く行きたい！」という気持ちをまっすぐに伝えているよう。気持ちが素直に現れるちょびすけくんの可愛らしい表情は、多くの人の心をつかんだのでした。

話題の投稿には「そんなの聞いてない！の顔ｗ」「完全に言葉理解してる」「聞いてねぇぞ？って顔してる」「一瞬にして笑顔が消えたｗ」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『chobisuke_shiba』では、ちょびすけくんの豊かな表情と、日常のほっこりシーンがたくさん投稿されています。クスッと笑える癒しのひとときを、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「chobisuke_shiba」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。