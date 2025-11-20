¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¡G1¶¥ÎØº×½÷»Ò²¦ºÂÀï¡ÛÇßÀîÉ÷»Ò¡¡ÂÇÅÝ¥µ¥È¥ß¥Ê¤ØÏ¢¾¡¡¡¼«¤éÆ°¤¤¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿
¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤ÎG1¡ÖÂè67²ó¶¥ÎØº×¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â5090Ëü±ß¡Ë¤È¡ÖÂè3²ó¶¥ÎØº×½÷»Ò²¦ºÂÀï¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â590Ëü±ß¡Ë¤Ï2ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡11R¡¢¥¬¡¼¥ë¥º½à·è¾¡¤ÎÂè1ÃÆ¡£ÇßÀîÉ÷»Ò¡Ê34¡áÅìµþ¡Ë¤¬Ï¢¾¡¤ÇÆÍÇË¡¢º´Æ£¿åºÚ¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¼«¤éÆ°¤¡¢¹ç¤ï¤»¤¿ÃçÂô½Õ¹á¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÈøºêËÓ¡¢»ù¶ÌÊË°á¤È¼¡¡¹¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¶¯Å¨¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤â¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î½ÐÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¼«¤éÆ°¤¯¤³¤È¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ÎÅÓÃæ¤Ç°ì¸ÆµÛ¡¢ÃÖ¤¯¼ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÇßÀî¤Ê¤ê¤ÎÀï¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦Å¸³«¤ÇÆ§¤à¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢·ë²Ì¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤ò½Ö»þ¤ËÀ¸¤«¤»¤¿¡×
¡¡¶áÁö¡¢¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄÇßÀî¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÍî¼Ö¤¬Â¿¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤È¤«¤³¤³¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£Áö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨È´¤¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¤³¤Î½à·è¤Ç¤â»ê¤ë¤È¤³¤í¤ÇÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¡£Áö¤ê¤¬´°Á´¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÇßÀî¡£º£¤Ê¤éÀ¤³¦½÷²¦¤òÅÝ¤·¤Æ¤â²¿¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£