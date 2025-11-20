漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」の準決勝進出30組が20日に発表された。準々決勝に出場した134組から、昨年3位だった真空ジェシカ、一昨年準優勝のヤーレンズなどが順当に準決勝に進出した。

一方で、6年連続で準決勝に進んでいたオズワルドは敗退。畠中悠（37）は自身の公式X（旧ツイッター）を更新し、「M-1準決勝まであと一歩でした！」と投稿した。伊藤俊介（36）も「ぐうの音も出ねえよ！なんにもいいことねえな今年！もう年明けまで寝るわ！」とポスト。それでも「また来年！チャンスはあと4回！最後までよろしくお願いします！！」と気持ちを切り替えた。

準々決勝敗退の残り104組から1組が視聴者投票による「特別出場枠（ワイルドカード）」で準決勝に復活進出できる。23日からTverで配信されるネタ動画を見た視聴者が、一番面白いと思う組に1票を投じる。結果は12月1日に公式サイトで発表される。

準決勝に進出した30組は以下の通り。

真空ジェシカ、豪快キャプテン、おおぞらモード、20世紀、今夜も星が綺麗、ひつじねいり、フランツ、ヨネダ2000、ゼロカラン、大王、センチネル、めぞん、ドンデコルテ、イチゴ、カナメストーン、ミカボ、エバース、例えば炎、たくろう、生姜猫、ネコニスズ、ドーナツ・ピーナツ、ヤーレンズ、TCクラクション、ママタルト、黒帯、カベポスター、スタミナパン、ミキ、豆鉄砲