【悲報】妻の夕飯を"こっそり捨てていた"夫の裏切り→ショックでお弁当を作れなくなった妻【ママリ】

夫が夕飯を捨てていた…。翌朝キッチンに捨てられた料理を見つけて大ショック！

ショックです。

昨日の晩ご飯主人は食べずに捨ててました。色々高騰してる中で食事を作ってるのに食べずに捨てられてました。



捨てようとビニールの袋に入れて捨て忘れていたのか朝起きたらキッチンに置いてありました。



食べないなら冷蔵庫に入れておいてくれたら良かったのにショックすぎて今朝はお弁当を作ることができませんでした…。



もしかしたら前にも捨てていたことがあったのかも、と思うと辛すぎます、、、。

出典：

qa.mamari.jp

人生のパートナーである夫ですが、時には夫との間にハプニングやトラブルが起きてしまうことも。アプリ「ママリ」でも、夫にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、夫に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

夫のための夕食を取り分けて残していたKさん。しかし翌日、Kさんがキッチンに行くと、夫のために作っていた料理はビニール袋の中にまとめて捨ててあったとのこと…。



これは見つけてしまったら大きなショックを受けますよね。悲しみが強かったKさんは、その日、夫のお弁当を作れなかったといいます。それは仕方ないことでしょう。



1度、このようなできごとを見てしまうと、「もしかしたら以前もあったのでは？」と疑心暗鬼に陥るのも分かります。Kさんの悲しいできごとに、ママリユーザーからはどんな声が集まったのでしょうか。

許せない！事情を聞いて！さまざまな声

夫が夕飯を捨てていたことに気づき、強いショックを受けたKさん。そんなKさんには、夫への怒りに共感する声や、どうしてそんなことをしたのか事情を聞いてみては？という声など、さまざまな意見が集まりました。

何で捨てたのか聞いた方がいいかもです😣

それだとこちらのメンタルもやられてしまうので… 出典：

qa.mamari.jp

まずは、どうしてそんなことをしたのか聞いてみる必要がある、という声です。確かに、何かのっぴきならない事情があったのかもしれません…。



ただ、それであればKさんに分かるようにキッチンに置いておいてほしくはないですよね。しかし、理由を聞かないことには、こちらの心が折れたままになりそうなので、いずれにせよ話はした方がいいですね。

食材費が高騰もありますが……3人のお子さんの事をしながら、旦那さんのために作ったご飯を捨てるだなんてヽ(*`皿´*)ﾉｷｨｨ──!!!!



許せませんっ🔫(▪_▪╬)💢💢💢



もぅ作らないからね💢💢とは言いにくいですが、言いたいですよねᐢ T꒳​T ᐢ❕❕❕ 出典：

qa.mamari.jp

もし、何らかの事情があって捨てざるを得ない状況だったとして、それなら夫の方から事情を伝えてほしいですよね。



相手のために作り置いたご飯が捨てられるのは本当にショックです。こちらの方が言うように「もう作らないからね！」と言いたくなる気持ちも分かります。

酷い😢

旦那さん酷すぎます😭

お弁当作らなくて正解です🙆‍♀️

なんなら旦那さんの分

もう作らなくていいですよ😑

食べきれなかったとしても

Kさん言うように

ラップして冷蔵庫に入れたら

いいのに😇

それすらやりたくないなら

食べる資格ないです🔥

人様の旦那さんに失礼しました🙏 出典：

qa.mamari.jp

こちらの方の意見にあるように、もし、食べきれないと思ったのなら、ラップをするなりで残せばいいことですよね。わざわざ見つけた人が悲しむような場所に置くのは配慮が不足しているのでは？と感じてしまいます。



食事を残したり、捨てたりするのは食材がもったいないのはもちろんですが、作ってくれた人に対する思いやりも感じられません。Kさんの夫がどんな理由で夕飯を捨てたのかは、本当のところは不明ですが、どうしても捨てなければいけない事情があったら、自分からKさんに伝えて、納得してもらえると良かったのではないでしょうか。



夫婦は言葉足らずで行き違いになる場合も少なくないでしょうが、それをすり合わせる努力を、今回の場合はKさんの夫がしっかりできるといいなと感じました。

夫は“指示待ち”の大型新人？言わないとやらない夫にブチ切れ

旦那へのイライラが止まらない、、、



主人が休みの日に限ってイライラしてしまいます。

同じ気持ちになる方、どのように対処されてますか🥺？

家事をやるやらないというより、私への思いやりのなさにイライラが止まりません、、、



え？なに？

私はあなたの敵なの？と思ってしまいます。 出典：

qa.mamari.jp

投稿者のMさんは、夫の休日に普段よりイライラが湧きだしてくるようです。



夫が家事をしない、というより、Mさんへの思いやりのなさが、Mさんの気持ちをイライラさせているのだとか。さてMさんをイライラさせる夫の行動とはどんなものなのでしょうか。

主人は休みが週1

9～23時までは仕事で家にいませんので起きてから寝るまでワンオペです。

私は専業主婦(育休中)です。



私は主人が休みの日だろうと育児があります。

どれだけしんどくても朝起きて、子供の身支度して、ご飯を食べさせて、あやして、お風呂に入れて、寝かしつけをし、まだ夜泣きをするので、どれだけ眠くても起きて夜泣きの対応もします。



主人は基本的に言われたらやる人ですが、言われないとやらない(気付けない)人です💦



自主的にするのは子供のことだけですが、ご飯以外はなんでもできます！

・夜泣き対応

・泣いてたらだっこする

・一緒にあそぶ

・お風呂に入れる

・寝かしつけをする



やらないのは家事で、言われたら嫌々やります(笑)



普段はワンオペなので、頼る人がおらずしんどくても「がんばるぞ！」と思えるのですが、主人が休みの日には甘えが出てしまうのか「いや、休みの日くらい、、、」と思ってしまってイライラがとまりません(笑)



休みの日くらい協力してくれてもよくない？

休みの日くらい寝たい気持ちもわかるけど、早起きしてご飯あげてくれても良くない？とおもってイライラして態度に出てしまいますし、それで夫婦の空気が悪くなることもしばしば。



頭では休みの日くらい、ゆっくりしてもらおう！と思いつつも自分がしんどいので「やれよ！！！！」とイライラしてしましいます🥲 出典：

qa.mamari.jp

Mさんの夫は、子どもに関わることは自主的に動いてくれるのですね。しかし、料理と家事はしないということで…。



料理はできないようですが、家事はできるけれど「嫌々」でしか動かないとのことです。言われないとしない夫の姿を見ると、Mさんの気持ちはどんどん重くなっていくようです。

言ったらしてくれますが

私の言い方が悪い(気に食わない)と主人も不機嫌になります。



もちろん私の言い方に問題がある時もありますが、

主人の捉え方に問題があるのでは？？と思うこともしばしば、、、。



外では「ありがとう・ごめんね」が言える主人ですが、私には頑なに言わない気がして、さらにモヤモヤ。

私にだけ言い方がきつい気がしてイライラ。

こっちは普通に話してるのにだるそうに返事されて、イライラと返事をされて、こちらもイライラ。



一言ありがとうやごめんねがあるだけで

私の気持ちは全然違うから、できたら言って欲しいと言っても、言いません。

なのでさらにイライラ(笑)



もう主人の休みが嫌で仕方ありません😇



でも、子供の為にも休みくらい家族で過ごしたいんですが、一緒にいるとイライラするだけだし、もう一緒に過ごさない方がマシな気がしてきました😭😭😭



イライラしてだーっと羅列して読みにくい文ですみません💦



心の持ち方について、先輩ママさん達のアドバイスがほしいです🥺 出典：

qa.mamari.jp

言えば動いてくれることは分かっていても、家事は自分のことでもあるので、そもそも言われないとやらないというのが悲しいですね。



そしてそういう状況が続けば「どうして私がいちいち言わなければいけないの？」とも感じそうです。



さらに、夫が休日の時も忙しく家事育児をこなすMさんに対して、夫は感謝だとか思いやりの気持ちを向けてくれないようで、このことがMさんにとって最も憤る点です。こうしたMさんの不満に、ママリユーザーはどんな声を寄せたのでしょうか。

同じような経験を持つ人から寄せられたのは…？

Mさんのいだく不満やイライラには、同じような経験を持つというユーザーから共感の声が届いていました。

私も似たようなことが何度もあります。



我が家も日中は私がワンオペで、帰ってきてお風呂は入れてくれますが、それ以外はほぼ無しです。



夫は普段夜中1～3時に起きて仕事に行くので、休みの日も習慣なのか朝6時には起きてます。



私は元々朝弱いし橋本病もあって体力ないので、出来るならゆっくり寝たいし昼寝もしたいのですが子供はほぼ昼寝しないので、できない状態です。



休みの日に早く起きてるなら子供が起きたら朝ごはんあげたりオムツ交換して欲しいのですが、どんなに泣いてようが私が起きるまで無視。



本当イライラしてしまいます。



疲れすぎて体調悪い時だけ事前に前の日に今の私の状況と朝起きたらやって欲しい事を伝えてやって貰ってます。 出典：

qa.mamari.jp

Mさんの夫と同様、「言われなければやらない」夫をもつこちらのユーザーは、夫の様子にイライラしつつも、「言えばやる」という部分を最大限に生かし、夫に家事をこなしてもらっているようですね。



夫が、自分自身では気の向かない家事を行うように何をしたのかと言うと、「前の日に、朝起きたらやっておいてほしいこと伝えて」いるんですね。できればこうしたことは自主的に気づいてほしいものですが、背に腹は代えられません。



夫婦お互いで納得して決めている役割分担があったとしても、相手のやっていることにはいつも感謝とリスペクトを持っていたいもの。夫婦どちらかだけに負担が偏るといずれ関係が破綻しかねません。Mさん夫婦がお互いにしっかりと話し合って、より良きパートナーになっていけるといいですね。



「明日、昼逃げします」モラハラ夫から子どもと逃亡…引っ越し直前に込み上げてくる“涙の理由”

叱咤激励お願いします。

明日、昼逃げします。

夫のモラハラに耐えられず、子供を連れて置き手紙をおいて近くの賃貸に引っ越します。

悩みに悩んで決めたことで、準備も粛々と進めてきましたが、ついに明日から別居だと思うと、いまになって涙がとまりません。

すぐに離婚になるかわかりませんが子供から父親を奪ってしまう申し訳なさ、あんな旦那でも情はまだ残っている切なさ、昼逃げがしれた時の恐怖、両親や義両親への申し訳なさ、将来への不安などなと、色々な気持ちがあり、なんの涙なのかもよくわかりません。

泣いている場合じゃないのはよくわかっています。

がんばります。 出典：

qa.mamari.jp

夫婦といえどもハラスメントを許すことはできませんし、絶対に人としてやってはいけないことですよね。抜け出せない方もいるなかで、投稿者さんは子どもとともに逃げるという決断をしたそう。



引越しの日を明日に控えさまざまな思いが頭の中をめぐっているという投稿者さんですが、投稿者さん自身にも子どもたちにも、自分の人生を生きる権利があります。前向きな人生の再スタートを切ってほしいものです。

投稿者さんへ寄せられたさまざまなエール

この投稿にママリではたくさんの応援の声が寄せられていました。



その中に「DVの夫から逃げた」という実体験を含めたエールがありました。

わたしは、結婚してなかったですがDVの子父から逃げました。何も告げず。実家も知られていたので常に人がいる祖母の家に逃げました😞

わたしにはその時に情は全部消え去って、このままいたら子供も私も殺されるって思いました。

頼れるところがあるのであれば、頼れるだけ頼って心も身体も健康に過ごせるのが1番です。頑張ってください！ 出典：

qa.mamari.jp

自身も夫から逃げたという経験を持っている方の「心も身体も健康に過ごせるのが一番」という言葉が印象的です。逃げるという表現はネガティブに聞こえるものの、幸せになることが目的なのですから、結果的にはポジティブな選択ですよね。



他にも「これからの人生を謳歌して！」というコメントがありました。

お子さんのためにたくさん悩んで出した答えですから、きっとこれからたくさん幸せなことが待ってると思います！

時には弱音も吐きながら、子供のためだけじゃなくて、自分のためにもこれからの人生謳歌してください！

幸せになれるよう願ってます😊✨ 出典：

qa.mamari.jp

子どものことはもちろん大事ですしたくさん気にかけてほしいのですが、同じくらい投稿者さん自身の人生も大事にしてほしいですね。大きな決断をした投稿者さんですから、きっと幸せになれるはず。不安な気持ちもあると思いますが、周囲の人を頼り、使えるものは全部使って乗り越えてほしいと思います。



現状を変えて新たな人生が始まるのですから、これからのわが子との幸せな日々を思いっきり楽しんでほしいです。勇気を出した親子にエールを送りたくなる投稿でした。

イラスト：きさらぎ

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）