母が“もりのくまさん”口ずさんだら→5歳の勘違いに8千いいね「人生1周目すぎて」「ホントかわいい」【ママリ】

5歳息子にほっこり

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ひみつのうつ子ちゃん☺︎(@utuko_chan)さんの投稿したエピソードです。子育てをしていると、子どもたちの純粋な発想にほっこりさせられることはありませんか？投稿者がある日『もりのくまさん』を口ずさんでいると、5歳の息子さんに尊敬の眼差しで見つめられたそうで…？息子さんの発想がかわいいエピソードです！

子育てをしていると、子どもたちの純粋な発想にほっこりさせられることはありませんか？こんな時期があったなあ、と自身の幼少期を思い出して懐かしくなりますね。





投稿者・ひみつのうつ子ちゃん☺︎(@utuko_chan)さんは、ある日『もりのくまさん』を口ずさんでいたそう。すると5歳の息子さんは…？

私が何気なく「もりのくまさん」をくちずさんでたら5歳息子が目をまんまるに輝かせて「え…？ママ…？なんでそのうた知ってるの…？それ…ほいくえんのうたなのに…？」ってものすごく尊敬のまなざしで見つめてきた。保育園で作られた歌だと思ってるっぽくて息子も森のくまさんも私もとても可愛かった

もりのくまさんを口ずさんでいた投稿者に「なんでそのうた知ってるの…？それ…ほいくえんのうたなのに…？」と驚いた息子さん。保育園で作られた歌だと思っているそうです。小さな子どもたちから見ると、先生や親は何でもできるスーパーマンのように見えているかもしれませんね。



この投稿には「子どものこういうところ、ホントかわいい🥰」「#子育てはいいぞ」や、同じような経験をした方からのコメントが寄せられていました。中には「園長先生がどうやら曲を作るのが好きらしく、私が大きくなって童謡だと思って口ずさんでたものが実は園オリジナルソングだった」といった逆の体験をされた方も！



子どもたちならではの純粋な発想には癒されますね。保育園で作られた歌だと思っていた息子さんにほっこり、素敵なエピソードでした。

