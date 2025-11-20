本田翼「特別感が溢れていて」美脚コーデに身を包む エレガントな女性像とは【マックスマーラ“THE CAMEL, timeless”】
【モデルプレス＝2025/11/20】女優の本田翼が20日、都内で開催されたマックスマーラポップアップストア“THE CAMEL, timeless”プレビューに出席。ミニ丈から美しい脚が際立つコーディネートで登場した。
【写真】33歳美人女優、ほっそり美脚際立つハイブランドコーデ
統一感のあるスタイリングで登場した本田は「マックスマーラの世界を五感で感じることができる、楽しさもあり、ちょっと遊び心もありの、本当に素敵な空間です。すごろくがあったりして、とても楽しめそうです」と笑顔。エレガントな女性像を聞かれると「やはり、歩き方が美しい人というのに、かなりエレガントさを感じますね」と明かし、自身の歩き方については「頑張ってます（笑）」と答えた。
当日のファッションについては「ホリデーシーズンならではの、このキラキラの付いたバッグであったり、お洋服もなんですけれども、このキャメル。なんていうか、特別感が溢れていて、すごく素敵なコーディネートとなっております。一体感を全体に持たせました」と紹介。キャメルのコートを着てどこに出かけたいか聞かれると「ちょっと寒いので、室内系がいいです。映画館とか」と笑顔を見せていた。
“THE CAMEL, timeless”は、マックスマーラの象徴であるキャメルをテーマにしたポップアップストア。会場にはキャメルからインスピレーションを得た雄大な砂漠をイメージした空間が広がり、来場者を非日常の世界へと誘う。さらに会場の一部エリアには「すごろく」を模したインタラクティブなインスタレーションが設置され、キャメルの素材が原毛から仕立てを経て製品へと完成していく過程を来場者が辿ることで、マックスマーラが誇るクラフツマンシップを、遊び心あふれる感覚で体験することができる。この日はツウィ（TWICE）、ローラ、のん、板谷由夏、新井貴子、大政絢、岡本多緒、滝沢眞規子、中村アン、森星も出席していた。（modelpress編集部）
◆本田翼、特別感溢れるコーデ
◆マックスマーラポップアップストア"THE CAMEL, timeless"
