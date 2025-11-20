Image: ギズ屋台

2024年3月12日の記事を編集して再掲載しています。

あなたはAIが好き？それとも…。

ギズモードが運営しているECサイト「ギズ屋台」では、ITやガジェットネタを織り交ぜたアパレルを販売してきましたが、この季節に嬉しいアレが完成しました。

そう、ありそうでなかったパーカーです！

今回のテーマは、AI。現代の社会にとってなくてはならないこのAIをモチーフとしたパーカーを、2パターン用意しました。

ギズモードバージョン

まずはこちらの「AI PARKA gizmodo」。表面にはRAGE AGAINST THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE（私は人工知能に反抗する）と、AIへの抵抗を示すグラフィックが。

AI PARKA gizmodo／ブラック×ホワイト 8,000円 XXLのみ8,500円 ギズ屋台で見る

AI PARKA gizmodo／グレー×ホワイト 8,000円 XXLのみ8,500円 ギズ屋台で見る

AI PARKA gizmodo／グレー×ブルー 8,000円 XXLのみ8,500円 ギズ屋台で見る

しかし、裏面にはCAUGHT BY THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE（私は人工知能に魅了されている）ともあり、AIへの期待と不安を示す構成に。こういう立場の人、わりといるのでは？

ちなみに今回のグラフィックは、ギズモード・ジャパン編集長の尾田和実と、小説「アンドロイドは電気羊の夢をみるか？(ハヤカワ文庫 SF)」の装丁で知られるデザイナー土井宏明氏との共作になります。

FUZEバージョン

こちらは「AI PARKA FUZE」というモデルで、FUZEはギズモードから派生したカルチャーメディアです。表のグラフィックには、RAGE AGAINST THE AI（私はAIに抵抗する）のテキストとスマホが掲げられており。

背面にはBUT I AM AI（しかし、私自身もAIである）と、こちらもAIに対するアンビバレントなメッセージが込められています。下部にはちっちゃくFUZEのロゴも。

AI PARKA FUZE／グレー×レッド 8,000円 XXLのみ8,500円 ギズ屋台で見る

AI PARKA FUZE／ブラック×ホワイト 8,000円 XXLのみ8,500円 ギズ屋台で見る

ギズ屋台ですでに販売中

AIを訝しみながらも、その便利さを享受している自分はすでにAIなのではないか。AIの波にどう向き合っていくべきか。思うところは数あれど、すでにAIネイティブな世界を僕たちは生きています。

そんな名状しがたいメッセージを表現したオリジナルパーカーは、ギズ屋台にて8,000円で販売中です。実際のところ、AIの未来はどうなるんでしょうね？