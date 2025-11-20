クリスマス気分満点♪EGGS ’N THINGS新作メニュー登場

EGGS ’N THINGSでは、11月26日(水)～12月25日(木)の期間限定で、クリスマス気分を盛り上げる特別メニューを全国店舗で販売します♡「ホノルルクリスマスツリーパンケーキ」は華やかなピスタチオホイップクリームと甘酸っぱいベリーでツリーを表現。「クリスマス ハワイアン ハムステーキ with KING’S HAWAIIAN」は厚切りハムにパイナップルとハニーマスタードソースを添えた豪華な一品です♪

華やか♡ホノルルクリスマスツリーパンケーキ

ホノルルクリスマスツリーパンケーキ



価格：2,915円（税込）

特長：ホノルルのクリスマスイベントをイメージした華やかなパンケーキ。ピスタチオホイップクリームでツリーを表現し、ストロベリーミルククリームと甘酸っぱいベリーソースで仕上げています。

※テイクアウト不可

販売期間：11月26日(水)～12月25日(木)

カフェ・ド・クリエでミニオン♡バナナタルト＆スムージー発売

ハワイの味を♡クリスマスハムステーキ

クリスマス ハワイアン ハムステーキ with KING’S HAWAIIAN



価格：イートイン2,079円（税込）／テイクアウト2,041円（税込）

特長：厚切りハムに甘酸っぱいパイナップルとハニーマスタードソースをトッピング。

ふんわり食感と優しい甘みのKING’S HAWAIIANオリジナルハワイアンスウィートロールと一緒に楽しめる、ハワイのホリデーシーズンの定番メニューです。

温かくほっこり♡クリスマスエッグノッグ

価格：イートイン858円（税込）／テイクアウト842円（税込）

商品特長：クリスマス限定のエッグノッグは、心も身体もじんわり温まるドリンク。ゆったりとした時間を過ごしながら、ホリデーシーズンのひとときを彩ります。

EGGS ’N THINGSで特別なクリスマスを楽しもう♪



ホノルルクリスマスツリーパンケーキやクリスマス ハワイアン ハムステーキ with KING’S HAWAIIANなど、EGGS ’N THINGSのクリスマスメニューは、見た目も味も華やか♡

期間限定販売は11月26日(水)～12月25日(木)。全国のEggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗で、ハワイのホリデー気分を楽しんでください♪