ナンバープレートでかっこいいと思う「神奈川県の地名」ランキング！ 2位「湘南」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
車を走らせるとき、ふと前の車のナンバープレートに目がいくこと、ありますよね。数字や文字の並びもさることながら、「地名」の印象でその車の雰囲気がぐっと変わることも。中には「この地名、なんだかかっこいい！」と思わず感じてしまうものもあるでしょう。そんな“ナンバー地名のかっこよさ”について、多くの人がどう思っているのかを調べてみました。
All About ニュース編集部では、2025年11月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートでかっこいいと思う地名に関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでかっこいいと思う「神奈川県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「海や自然を感じさせる爽やかなイメージがあり、車に付けると開放的でスタイリッシュに見えるから」（40代女性／埼玉県）、「多くの人が憧れる海沿いで、サザンオールスターズをイメージするから」（20代女性／神奈川県）、「海沿いのあるリゾート地がある場所なのでかっこいいと思います」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「港町としての国際的なイメージ、みなとみらいや山手の高級住宅街など、モダンでスタイリッシュな響きを感じるから」（50代男性／広島県）、「大都会だしムーディな雰囲気で格好良さがある」（40代男性／神奈川県）、「赤レンガ倉庫や中華街など観光地も多くかっこいいです」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2025年11月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートでかっこいいと思う地名に関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでかっこいいと思う「神奈川県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
2位：湘南／100票神奈川県の相模湾沿岸地域を指す「湘南」は、海やサーフィン、リゾートといった自由で明るいイメージを持つ地名です。この爽やかで開放的なイメージがナンバープレートに冠されることで、ライフスタイルやセンスの良さを連想させ、「かっこいい」という評価に繋がりました。特に若者やマリンスポーツ愛好家からの支持が厚いと考えられます。
回答者からは「海や自然を感じさせる爽やかなイメージがあり、車に付けると開放的でスタイリッシュに見えるから」（40代女性／埼玉県）、「多くの人が憧れる海沿いで、サザンオールスターズをイメージするから」（20代女性／神奈川県）、「海沿いのあるリゾート地がある場所なのでかっこいいと思います」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：横浜／132票神奈川県の県庁所在地である「横浜」は、国際的な港町としての歴史とモダンな都会のイメージを持つ地名です。その洗練された響きと商業・文化の中心地としてのブランドイメージが、ナンバープレートの「かっこよさ」として最も高く評価されました。「港ヨコハマ」という独自のロマンティックな響きも、人気の大きな要因と言えるでしょう。
回答者からは「港町としての国際的なイメージ、みなとみらいや山手の高級住宅街など、モダンでスタイリッシュな響きを感じるから」（50代男性／広島県）、「大都会だしムーディな雰囲気で格好良さがある」（40代男性／神奈川県）、「赤レンガ倉庫や中華街など観光地も多くかっこいいです」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)