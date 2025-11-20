今や「炭酸＝パックやシャンプーだけ」じゃない！ この秋注目の「炭酸アイテム」4選
近年、美容業界から炭酸を活用したアイテムがいろいろと登場しています。炭酸というとパックやシャンプーなどを思い浮かべる人も多いかもしれませんが、今や洗顔や美容液、歯磨き粉など、さまざまなアイテムがあります。そこで今回は、この秋おすすめの炭酸アイテムをご紹介します。
化粧水成分100%！ キュレルの炭酸泡洗顔料
乾燥性敏感肌を考えたスキンケアブランド・キュレル。肌の必須成分であるセラミドを守りながら、皮脂などの汚れによりくすんでなんとなく暗く見える肌をスッキリさせる、炭酸（※1）泡の洗顔料が仲間入りしました。
ふわふわの泡をなじませていくと、とろみジェル状に変化。手の温もりを伝えながらマッサージするようになじませるだけで、汚れを浮かせて落とすことができます。ゆえに、肌への摩擦も気になりません。洗うたび、潤って透明感のあるいきいきとした素肌印象に！
※1：炭酸ガス（噴射剤）
DATA：
キュレル
潤浸保湿 泡ジェル洗顔料（医薬部外品）
200g 税込2090円 ※編集部調べ
1日たった5分、ボーダーフリーコスメティクスで炭酸（※2）泡の集中ケア
肌の新陳代謝メカニズムに着目したブライトCO2フェイスパック。ワンプッシュで毛穴より小さなマイクロ泡が肌に密着し、美容液成分が潤いやバリア機能にアプローチしながら肌本来の美しさを引き出してくれます。しかも、炭酸パックにありがちな特別な道具、泡立て、洗い流しはすべて不要。この手軽さは、かなり高ポイントです。
また、CICA（※3）やリンゴ幹細胞エキス（※4）などの厳選された植物由来の美容液成分もたっぷり配合しているので、お手入れするたび透明感のある滑らか肌に。ちなみに、ふんわりモチモチの泡は、頭皮にも使えるマルチ設計です。
※2：噴射剤
※3：整肌成分：ツボクサ葉エキス
※4：整肌成分：リンゴ果実培養細胞エキス
DATA：
BORDER FREE cosmetics
ブライトCO2フェイスパック
120g 税込3480円
ありそうでなかったフロス発想のバブロス炭酸泡ハミガキ
セルフケアで健康な歯を維持する予防歯科から生まれた、フロス発想の炭酸泡ハミガキ。ワンプッシュで自社基準1万ppm以上の高濃度炭酸が出てくるので、磨きにくい歯間や歯周ポケットなど全体に行き渡らせることができます。舌・歯間汚れが気になるときや歯列矯正中、フロスしたいときにもおすすめです。
フレーバーは、スッキリ爽快なフレッシュミントと突き抜ける爽快感のクールフレッシュミントの2種類。舌の上に泡をのせたらクチュクチュと全体に行き渡らせ、ブラッシングするだけなのでとにかく手軽！ 磨き上がりは歯の表面がツルツルで、すすいだ後の爽快感もたまりません。
DATA：
バブロス
炭酸泡ハミガキ ※医薬部外品
80g 税込1485円
飲みやすくてクセになる！ AMAMIの飲むエプソムソルト
国産では珍しい爽快感たっぷりの高硬度炭酸ミネラルウォーター。厚生労働省が認めるマグネシウムの栄養機能基準をクリアしている優れものです。水深200m以深の室戸沖の深海から採取した海洋深層水を使用しているので、ほんのりとした甘みもあります。強炭酸ですが刺激少なめで口当たりが良く、一口飲むともう一口と欲しくなります。
また、お酒の割り水としても使用可能。飲酒によって失われがちなマグネシウムのバランスを整える効果も期待できるので、翌朝も目覚めスッキリです。おいしく飲みながら不足しがちなマグネシウムも補給できる、まさに飲むエプソムソルト！ 常備しておくと何かと便利です。
DATA：
AMAMI
炭酸水 エプソムウォーター
500ml×24本 税込2880円
炭酸アイテムといっても種類もいろいろ。どれも手軽で効果抜群のものばかりです。いろいろ試してみて、自分にぴったりな1品を見つけてみてくださいね。
▼佐治 真澄プロフィール
大手化粧品会社の広報を経験し、2007年に独立。年齢に応じたスキンケアの知識を分かりやすく伝える美容ライターとして、Webメディアのほか、テレビ、雑誌、新聞など幅広く活躍。
(文:佐治 真澄（スキンケアガイド）)