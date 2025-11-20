中国、2027年までに高基準デジタルパーク200カ所を建設予定

中国工業情報化部はこのほど、「高基準デジタルパーク建設ガイドライン」を発表し、2027年までに約200カ所の高基準デジタルパークを建設し、パーク内の年間売上高が2000万元（約4億4000万円）の規模以上工業企業のデジタル化改造を全面的にカバーすることを打ち出しました。

高基準デジタルパークの建設基準には、工業インターネット応用がパーク内の全業界をカバーすること、パーク内のデジタル化生産性サービスの応用が規模以上工業に100％普及すること、パーク内の資産管理・経済運行モニタリング・グリーン低炭素発展・安全緊急管理・制御など重要な段階をカバーするデジタル化運営管理システムを構築すること、デュアルギガビットネットワークのカバー率が100%に達することなどが含まれています。

「建設ガイドライン」はパーク内産業のデジタル化転換の推進、デジタル化サービスの強化、デジタル化管理の完備、デジタル化支援能力の強化などについて、「人工知能（AI）＋製造」の応用模索の積極的な展開を含む13項目の措置を設けています。具体的には、産業用ロボットなどインテリジェント製造設備の大規模化配置の推進、5G-Aや10ギガビット光回線などネットワークインフラの建設と進化・アップグレードの促進などが含まれています。（提供/CRI）