¿·µ¬Æþ²ñ¤Ï11·î30Æü¤Þ¤Ç¡ª ¡ÖÍò¡×¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬¤¤¤ÞÆþ²ñ¤·¤Æ¤â¡Ö¤ªÆÀ¡×¤È¸À¤¨¤ë¥ï¥±
¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤Ë¡¢¹â¤¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íò¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2026Ç¯½Õ¤´¤í¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½ºÑ¤ß¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÍò¤Ç¤¹¤¬¡¢5¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤Ï¸½ºß¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¤ß¤ÇÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼26¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë2025Ç¯11·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Á´°÷¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡ÖÀ¸ÇÛ¿®¤À¥èÍò²ñ2025¡×¤òÊüÁ÷¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤À¸ÇÛ¿®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬»¦Åþ¤·²á¤®¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½ºßÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ°÷¤Ï¡¢¡Ö¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¿½¹þ¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥«¡¼¥É¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÃêÁª¤Ë¿½¤·¹þ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é²ÃÆþ¤·¤Æ¤âÂ»¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢º£·î¤«¤éÍò¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¿·µ¬Æþ²ñ¤·¤¿É®¼Ô¤¬¡Ö¤¤¤Þ²ÃÆþ¤¹¤ë¤Î¤ÏÂ»¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡Ö²ñ°÷¸ÂÄêÆ°²è¡×¤Ç¤¹¡£³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÏÂçÌîÃÒ¤µ¤ó¤ò½ü¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ°²è¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆ°²è¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢5¿Í¤½¤í¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤±¡£ÆÃ¤Ë¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òÄ¹¤¯µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÌî¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
6·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢6·î17Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥à¡¼¥É¤Ç¥È¡¼¥¯¤¹¤ë5¿Í¤¬¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¯¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï²Î¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Þ¤Ç¤¢¤ëÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
8·î¤Ë¤Ï¡¢8·î30Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãºµ¯¤³¤·¤Ê¤É½àÈ÷¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îµ®½Å¤Ê»Ñ¤òÇÛ¿®¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Ìî³°¤Ç³Ú¶Ê¤Î²Î¾§¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
9·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢9·î15Æü¤Î¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÍò¸¡Äê¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Íò¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¡¢°Õ³°¤Ë¤âÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÀ¸ÇÛ¿®¤À¥èÍò²ñ2025¡×¤Ç¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë5¿Í¤Ç¡ÈÀ¸¡ÉÂÐ±þ¤¹¤ëµ®½Å¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÉ¤à¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢Íò¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÆ°²è¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¸·¤·¤¯²ñ°÷¤Î°Õ¼±¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë°ãË¡¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Æ°²è¡¦ÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¡¢²ÁÃÍ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤äÀ¸ÇÛ¿®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ñ°÷¾Ú¡¢²ñÊó¤ÎÈ¯¹Ô¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£FAMILY CLUB online¥Á¥±¥Ã¥È²ñ°÷Í¥ÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ²¿¤«ÆÃÅµ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤òÁí¹ç¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¿½¤·¹þ¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨Â³¤±¡¢¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Íò¡£ºÇ¸å¤ÎÍ¦»Ñ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿·µ¬Æþ²ñ¼õÉÕ¤Î´ü¸Â¤¬Ç÷¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ゆるま 小林
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
Íò¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©²ñÈñ¤ÏÆþ²ñ·î¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Æþ²ñ¶â1000±ß¡¢²ñÈñ3000±ß¡ÊÊÌÅÓ»öÌ³¼ê¿ôÎÁ140±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ²ñ°÷¾Ú¡¢²ñÊó¡¢²ñ°÷¸ÂÄêÆ°²è¡¢FAMILY CLUBÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹Æþ´Û¡¢ÈÖÁÈ¶¨ÎÏ¿½¹þ¡¢¥á¡¼¥ëÅÁ¸ÀÈÄ¡¢FAMILY CLUB online¥Á¥±¥Ã¥È²ñ°÷Í¥ÂÔ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Íò¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ï¤¤¤Þ¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Æ¤â¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤«¡©ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤äÀ¸ÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¡¢Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤É®¼Ô¤Ç¤â¤ªÆÀ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö½ªÎ»¤Þ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Íò¤ÎºÇ¸å¤Î»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤â¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤À¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢4000±ß¡ÊÊÌÅÓ»öÌ³¼ê¿ôÎÁ140±ß¡Ë¤Ï°Â¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ゆるま 小林
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
