「ジェラピケ」×「シュタイフ」コラボ第3弾！ “お菓子の家”がテーマの新作ルームウェアが登場へ
ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」は、12月4日（木）から、ドイツの伝統的なぬいぐるみブランド「Steiff（シュタイフ）」とのコラボレーションシリーズ第3弾を、全国の店舗や公式サイトなどで発売する。
【写真】雑貨もかわいい！ ソックスやポーチなど展開
■おそろいコーデが楽しめる
今回発売される「Steiff meets GELATO PIQUE」第3弾は、「シュタイフ」誕生の地・南ドイツのクリスマスを思わせる“お菓子の家”をテーマに、おいしそうなお菓子やテディベアをイメージしたコレクション。
ラインナップには、ふんわりとした肌触りとゆったりとした着心地に癒やされるニットシリーズが登場。1902年に「シュタイフ」が生み出した世界で最初のテディベア“55PB”のアートがデザインされており、レディース、メンズ、キッズ、ベビー、CAT＆DOGがそろう。
また、お菓子の家や星型のクッキーとベアの総柄をあしらったカットソーシリーズが展開されるほか、「パウダーネップソックス」や「総柄ティッシュポーチ」といった雑貨や、「gelato pique Sleep」から「ジャガードマルチカバー」など、プレゼントに最適なアイテムが並ぶ。
さらに、表参道ヒルズで11月22日（土）より開催される「GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025」では、限定アイテム4型の先行発売を実施。ダッフルコートをイメージしたカーディガンや、チェック柄がポイントのセットアップが展開される予定だ。
【写真】雑貨もかわいい！ ソックスやポーチなど展開
■おそろいコーデが楽しめる
今回発売される「Steiff meets GELATO PIQUE」第3弾は、「シュタイフ」誕生の地・南ドイツのクリスマスを思わせる“お菓子の家”をテーマに、おいしそうなお菓子やテディベアをイメージしたコレクション。
また、お菓子の家や星型のクッキーとベアの総柄をあしらったカットソーシリーズが展開されるほか、「パウダーネップソックス」や「総柄ティッシュポーチ」といった雑貨や、「gelato pique Sleep」から「ジャガードマルチカバー」など、プレゼントに最適なアイテムが並ぶ。
さらに、表参道ヒルズで11月22日（土）より開催される「GELATO PIQUE CHRISTMAS GIFT MARKET 2025」では、限定アイテム4型の先行発売を実施。ダッフルコートをイメージしたカーディガンや、チェック柄がポイントのセットアップが展開される予定だ。