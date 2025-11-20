高市総理大臣の台湾有事に関する国会答弁を巡り日中関係の緊張が高まる中、山本知事は２０日の会見で、今のところ県内経済などに影響は出ていないとの認識を示し、「全体の流れを注視したい」と話しました。

高市総理は台湾有事について、今月７日の衆議院予算委員会で、「武力行使を伴えば存立危機事態になり得る」と発言し、中国は、日本への渡航自粛を国民に呼びかけるなど対抗措置を取っています。

２０日の知事会見では、板野産業経済部長が、中国進出企業や輸出入のある企業、インバウンド、技能実習生の４つの観点で日中関係の影響について情報収集を行った結果、現時点で「具体的な影響は出ていない」との認識を示しました。

山本知事は、高市総理の発言の評価を避けましたが、「今のところ大きな影響は出ていないということなのですが、よく全体の流れを注視していく必要があるなと思っています。」と述べました。

また知事は、今月２３日から２６日にかけてベトナムを訪問すると発表しました。最大の目的は、第１回日越地方協力フォーラムへの参加で、チン首相との会談も予定されています。知事は先月もベトナムを訪れていて、その際、チン首相からフォーラム参加の招待があったということです。