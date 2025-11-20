¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤ÆÊÌ¿Í¡Ä¡×¸½ÌòMAX182¥¥í ¢Í 45¥¥í¸º¤Î¸µµ®·Ê¾¡à¹¥ÀÄÇ¯·ãÊÑá¿ÆÊý»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¡ª¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤É¤³¤í¤«¥¬¥ó¸«¤¹¤ë¡×
¡Ö¤¨¡Á¤Ã¡ª¡×²òÀâÌ³¤á¤ë»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼Â³½Ð
¡¡NHK¤ÎÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µÂç´Ø¡¦µ®·Ê¾¡¡¢Ì«Àî¿ÆÊý(29)¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î4Æü¤ËÃÇÈ±¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ì«Àî¿ÆÊý¤Ï¡¢¥Ä¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¹õÈ±¤ËÀÖ¿§¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç19Æü¤ÎTVÃæ·Ñ¤ËÅÐ¾ì¡£¡Öµ®·Ê¾¡¡¡²òÀâÎÉ¤¤¤Ê¡×¡Ö²òÀâ¤âÃúÇ«¤Ç¿ÍÊÁ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¿ÆÊý¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖÃ¯¡¢¤³¤Î¿Í?¡×¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¡ª¡×¡ÖÁé¤»¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°úÂà¤·¤Æ¤«¤éÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÈþ¾¯Ç¯¤ÏÃ¯¡© ¤È»×¤Ã¤¿¤éµ®·Ê¾¡¡ª¡© ¤¨¡Á¤Ã¡ª¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÁé¤»¤¹¤®¤ä¤í¡Ä ÆóÅÙ¸«¤É¤³¤í¤«¥¬¥ó¸«¤¹¤ë¤ï¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÁé¤»¤Æ¼ãÊÖ¤Ã¤ÆÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ì«Àî¿ÆÊý¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ°²è¤Ç¡Ö¸½Ìò»þÂå¤ÏºÇ¹â182¥¥í¤°¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£¤Ï137¥¥í¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£