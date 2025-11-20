川崎麻世（崎＝たつさき） （C）ORICON NewS inc.

　俳優・歌手の川崎麻世（※崎＝たつさき、62）が20日、自身のインスタグラムを更新。洗車でピカピカになった愛車を披露した。

【写真】自慢のMAZDA6で“ボンネットリフレクション”を披露した川崎麻世

　川崎は「久しぶりのボンネットリフレクション ガラスコーティングのおかげで数ヶ月に一回の洗車でOK 天気も良かったので久しぶりの洗車で更にピカピカ ボンネットに写る青空とビル群が美しい」とつづり、ボンネット部分にビル群が美しく映り込んだ黒いボディの“4ドアセダン”『MAZDA6』の写真をアップ。

　この投稿にファンからは「どちらが本物の青空か分からないくらいと言うのは大袈裟かもしれないけど、ビルとボディカラーがマッチしていて美しいですね」「私もガラスコーティング 洗車は3ヶ月に1度でもピカピカです マツダ車は特に美麗すぎますね」などの声が寄せられている。