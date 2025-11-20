hitomi、上半身裸×短パンでふり返る姿に「たまらんな」「セミヌードにドキッとした」とファン歓喜 25年前の“懐かしビジュアル”を投稿
歌手のhitomi（49）が20日、自身のインスタグラムを更新。上半身裸に短パンという“懐かしのビジュアル”を披露し、反響が寄せられている。
【写真】「たまらんな」「セミヌードにドキッとした」上半身裸×短パン姿でふり返る25年前のhitomi
1994年にCDデビューし、昨年11月21日に30周年を迎えたhitomi。1年を通してオフショットや未公開カットを掲載してきた特設サイト「hitomi 30th anniversary PHOTO MUSEUM」が、このほど“完成”を迎えた。
hitomiはこの日のインスタの投稿で、「30周年を記念して開設した『hitomi 30th anniversary PHOTO MUSEUM』が、ついに完成しました」と報告。「この1年これまでの活動を振り返りみんなに改めて私のやってきた事を観てもらおうと企画したんだけど…一番私自身が振り返りあの時こんな事あったよな〜って懐かしんでいたのかもな〜」と感慨深そうに企画を振り返った。
そして、「大事な想い出が詰まったフォト・アルバム！最後のページは大好きだったAlbum"LOVE LIFE"のテレビスポットにしました」と、インスタでも最後の公開を共有。2000年発売のアルバム『LOVE LIFE』の映像を披露した。
hitomiは「明日からまた新しいhitomiの1年が始まります これまでの歩みを胸に未来へとまた踏み出していきたいな〜って思います」と前向きにつづり、「これからもhitomiとhitomiの音楽をよろしくねっ♪」とファンに呼びかけた。
懐かしの映像と大胆なカットに、ファンからは「たまらんな」「背中が綺麗でセクシーです」「参りました」「hitomiさんのセミヌードにドキッとした当時15歳の僕」「手脚が長い スタイル良い 憧れしかないです」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「たまらんな」「セミヌードにドキッとした」上半身裸×短パン姿でふり返る25年前のhitomi
1994年にCDデビューし、昨年11月21日に30周年を迎えたhitomi。1年を通してオフショットや未公開カットを掲載してきた特設サイト「hitomi 30th anniversary PHOTO MUSEUM」が、このほど“完成”を迎えた。
そして、「大事な想い出が詰まったフォト・アルバム！最後のページは大好きだったAlbum"LOVE LIFE"のテレビスポットにしました」と、インスタでも最後の公開を共有。2000年発売のアルバム『LOVE LIFE』の映像を披露した。
hitomiは「明日からまた新しいhitomiの1年が始まります これまでの歩みを胸に未来へとまた踏み出していきたいな〜って思います」と前向きにつづり、「これからもhitomiとhitomiの音楽をよろしくねっ♪」とファンに呼びかけた。
懐かしの映像と大胆なカットに、ファンからは「たまらんな」「背中が綺麗でセクシーです」「参りました」「hitomiさんのセミヌードにドキッとした当時15歳の僕」「手脚が長い スタイル良い 憧れしかないです」など、さまざまな反響が寄せられている。