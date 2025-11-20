『1万人が好きやねん！KANSAI アーティストランキング』ベスト20最終結果が発表【順位掲載】
MBSテレビの特番『1万人が好きやねん！KANSAI アーティストランキング』（関西ローカル）が19日に放送され、同局公式Xでは「ベスト20」最終結果が効果入れた。
【画像】『1万人が好きやねん！KANSAI アーティストランキング』ベスト20 最終結果
関西人1万人に聞いた「好きな関西出身アーティスト・ベスト20」を発表する音楽バラエティー。SUPER EIGHT・村上信五とフットボールアワー・後藤輝基がMCタッグを組み、上沼恵美子が約15年ぶりに同局にゲスト出演を果たした。
このほか、円広志、鈴木紗理奈、松村沙友理ら関西出身の出演者が多彩なエピソードを交えながらにぎやかにランキングを予想。VTRでは昭和・平成・令和の世代を超えて愛される豪華アーティストが登場し、盛り上がった。
最終結果の1位はあいみょん。昭和・平成・令和すべての世代で1位となり、完全制覇だった。人気曲は、3位「裸の心」、2位は「君はロックを聴かない」、1位は「マリーゴールド」だった。
2位はaiko、3位はコブクロが続いた。4位は、やしきたかじんさん、5位はウルフルズが入った。
■『1万人が好きやねん！KANSAI アーティストランキング』最終結果
1位 あいみょん
2位 aiko
3位 コブクロ
4位 やしきたかじん
5位 ウルフルズ
6位 T.M.Revolution
7位 菅田将暉
8位 アリス
9位 絢香
10位 槇原敬之
【画像】『1万人が好きやねん！KANSAI アーティストランキング』ベスト20 最終結果
関西人1万人に聞いた「好きな関西出身アーティスト・ベスト20」を発表する音楽バラエティー。SUPER EIGHT・村上信五とフットボールアワー・後藤輝基がMCタッグを組み、上沼恵美子が約15年ぶりに同局にゲスト出演を果たした。
最終結果の1位はあいみょん。昭和・平成・令和すべての世代で1位となり、完全制覇だった。人気曲は、3位「裸の心」、2位は「君はロックを聴かない」、1位は「マリーゴールド」だった。
2位はaiko、3位はコブクロが続いた。4位は、やしきたかじんさん、5位はウルフルズが入った。
■『1万人が好きやねん！KANSAI アーティストランキング』最終結果
1位 あいみょん
2位 aiko
3位 コブクロ
4位 やしきたかじん
5位 ウルフルズ
6位 T.M.Revolution
7位 菅田将暉
8位 アリス
9位 絢香
10位 槇原敬之