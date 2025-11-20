BE:FIRST¡¦JUNON¡¢²Æì¤ÇÈá·à¡¡¡ØWIND BREAKER¡Ù¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Ç¿ôÀé±ß»È¤¦¤â¿ù²¼½Ð¤º¡¡¹Ë·¼±Ê¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡¡À¼Í¥¤ÎÅçºê¿®Ä¹¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤¶¤¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹Ë·¼±Ê¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¡Ê12·î5Æü¸ø³«¡Ë¤ÎºÇÂ®»î¼Ì²ñ¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÉÛÄ¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÍÉ¤ì¤ë¥Ô¥¢¥¹¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¡ª¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÅçºê¿®Ä¹¡õ¹Ë·¼±Ê
¡¡Åçºê¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØWIND BREAKER¡Ù¡¢¹Ë¤Ï±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¤Ç¡¢Æ¬Ç¾ÌÀÚò¤«¤Ä¥«¥ó¥Õ¡¼¤ä¹çµ¤Æ»¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¤ë·ýË¡¤Î»È¤¤¼ê¤Ç±¦ÌÜ¤Î´ãÂÓ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÁÉÛÄÈ»ÈôÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡2¿Í¤È¤âÁÉÛÄ¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÍÉ¤ì¤ë¥Ô¥¢¥¹¤òº¸±¦ÊÒ¼ª¤º¤ÄÃå¤±¤ÆÅÐ¾ì¡£Àè¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿Åçºê¤Ï¡Ö¼Â¼Ì¤Î¡Ø¥¦¥£¥ó¥Ö¥ì¡Ù¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡£Ç¯¸ù½øÎó¤È¤¤¤¦¤«¡¢Àè¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¹Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤è¤ê¤âËÍ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅçºê¤Ø°¦¤Î¹ðÇò¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Æì¥í¥±¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£2¥ö·î¤Î»£±Æ¤Ç¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÎÃç¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¹Ë¤Ï¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤òË¬¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢JUNON¡ÊBE:FIRST¡Ë¡¢ÃæÂô¸µµª¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¡ØWIND BREAKER¡Ù¤Î¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¤òÅö¤Æ¤ë¤Þ¤Ç²ó¤·¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Ï2²ó¤°¤é¤¤¤ÇÁÉÛÄ¤¬½Ð¤Æ¡Ø¤è¤Ã¤·¤ã¡ª¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏJUNON¤¬»Ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á´Éô²ó¤·¤Æ¤â¡ÊJUNON¤¬±é¤¸¤¿¡Ë¿ù²¼¡ÊµþÂÀÏº¡Ë¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Ë¿ôÀé±ß¤ò³Ý¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤·¡¢Åçºê¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«¿ù²¼¤Ã¤Ý¤¤¡×¤ÈÏ¯¤é¤«¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¤Ë¤¤¤µ¤È¤ë¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡£¤±¤ó¤«¤·¤«Ç½¤Î¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¡¦ºùÍÚ¤¬ºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿É÷Îë¹â¹»¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÉÔÎÉ¤ÎÁã·¢¤À¤Ã¤¿Æ±¹»¤Ï¡¢º£¤ä³¹¤ò¼é¤ëÂ¸ºß¡ÈËÉÉ÷Îë¡ÊWIND BREAKER¡Ë¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÃç´Ö¤È½Ð²ñ¤¤¡¢³¹¤ò¼é¤ëÆ®¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯ºù¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
