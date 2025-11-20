King & Prince¡¢¿·AL¡ØSTARRING¡Ù¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖTheater¡×MV Short Clip¤¬¸ø³«
King & Prince¤¬¡¢7th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¡Ê12·î24ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖTheater¡×¤ÎMV Short Clip¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤ÏÁ°ºî¤ËÂ³¤¥³¥ó¥»¥×¥ÈÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö±Ç²è¡×¡£¤½¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖTheater¡×¤ÏAyumu Imazu»á¤¬ºî»ì¡¢ºî¶Ê¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¼ê³Ý¤±¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢FUNK¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Î³Ú¶Ê¤À¡£MV¤ÏKing & Prince»Ë¾åºÇÂ¿¥·¡¼¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
11·î15Æü¡¢16Æü¤ËZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ãKing & Prince¤ÈÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð2025¡ä¤Ç¤Ï²Ö²Ð¤È¶¦¤Ë²»¸»¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÍâÆü¤ÎTBS¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Ç¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½éÈäÏª¤µ¤ìÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Ayumu Imazu¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â°Ê²¼¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ayumu Imazu¥³¥á¥ó¥È
moooove!! ¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤â ¡ÈTheater¡É ¤òÀ©ºî¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Á°ºî¤ò¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ç¾¯¤·¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»Ç¤¤¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¶Ê¤Ë¤·¤è¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¡á¡ÈTheater¡É ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È´¶¤¸¡¢¤½¤³¤«¤é³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÆó¿Í¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤êÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë1¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£ºî¡ØSTARRING¡Ù¤Ï¡ÖTheater¡×´Þ¤à¿·¶Ê9¶Ê¤È¡ÖHEART¡×¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¡ÖI Know¡×¤Î12¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢STARRINGÈ×¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤ÏÆÃÊóÁ´¤Æ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤Ë¤Ïº£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖTheater¡×¤ÎMusic Video¤äBTS¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×B¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
◾️7th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¡¡ÚCD+Blu-ray¡Û¡¡¡ï4,620¡ÊÀÇ¹þ¡ËUPCJ-9065
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¡¡ÚCD+DVD¡Û¡¡¡ï4,290¡ÊÀÇ¹þ¡ËUPCJ-9066
¢§CD¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢B¡¢STARRINGÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
M1.Theater
M2.Sunset
M3.Stereo Love
M4.this time (郄¶¶³¤¿Í)
M5.¤À¤ó¤À¤ó
M6.Darling (±ÊÀ¥Î÷)
M7.4·î1Æü
M8.´õË¾¤ÎµÖ
M9.HEART
M10.I Know
M11.What We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á
M12.MEET CUTE
¢§Blu-ray / DVD
¡¦¡ÖTheater¡× Music Video
¡¦¡ÖTheater¡× Parallel reel
¡¦¡ÖTheater¡× Music Video Behind the scenes
»ÅÍÍ¡§»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹ÉÕ2D¥±¡¼¥¹¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È24P¡¢²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È16P
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡¡¡ÚCD+Blu-ray¡Û¡¡¡ï4,620¡ÊÀÇ¹þ¡ËUPCJ-9067
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡¡¡ÚCD+DVD¡Û¡¡¡ï4,290¡ÊÀÇ¹þ¡ËUPCJ-9068
¢§CD
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢B¡¢STARRINGÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¢§Blu-ray / DVD
¡¦King & Prince¤Î¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Ð¥ì¤º¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤»¡ª
»ÅÍÍ¡§»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹ÉÕ2D¥±¡¼¥¹¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È24P¡¢²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È16P
¡¦STARRINGÈ×¡¡¡ÚCD+Blu-ray¡Û¡¡¡ï4,620 ¡ÊÀÇ¹þ¡ËUPCJ-9069
¡¦STARRINGÈ×¡¡¡ÚCD+DVD¡Û¡¡¡ï4,290¡ÊÀÇ¹þ¡ËUPCJ-9070
¢§CD
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢B¡¢STARRINGÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¢§Blu-ray / DVD
¡¦King & Prince ¡ÈSTARRING¡É Film Collection
¡¦Documentary of ¡ØSTARRING¡Ù
»ÅÍÍ¡§¥È¡¼¥ë¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¥¥ã¥é¥á¥ëÈ¢¡¢»æ¥È¥ì¥¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È24P¡¢²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È16P¡¢ÀÞ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹¡Ë¡ÚCD¡Û¡¡¡ï3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹¡Ë¡¿UPCJ-9071½ªÎ»¸å¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡¿UPCJ-1009¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§CD
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢B¡¢STARRINGÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
»ÅÍÍ¡§ 3P¥±¡¼¥¹¡¢²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È20P
¢¡Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¡¡¢¨Á´·ÁÂÖÂÐ¾Ý
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ä±þÊçÊýË¡¤Û¤«¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/news/2025-10-24-2/
¢¡ÀèÃå³°ÉÕ¤±ÆÃÅµ¡¡¢¨Blu-ray/DVD¶¦ÄÌ
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡§¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡ÊA6¡Ë
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡§¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡ÊA4¡Ë
¡¦STARRINGÈ×¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È
¡¦ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹)¡¿ÆÃÅµ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É3¼ï¥»¥Ã¥È
¡¦4·ÁÂÖÆ±»þ¹ØÆþÆÃÅµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
¢¡ÉõÆþÆÃÅµ¡¡¢¨Blu-ray/DVD¶¦ÄÌ
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA¥¿¥¤¥× 1¼ï
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB¥¿¥¤¥× 1¼ï
¡¦STARRINGÈ×¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC¥¿¥¤¥× 1¼ï
¡¦ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹)¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉD¥¿¥¤¥× 1¼ï
¢¨³ÆÆÃÅµ¤´¤È¤Ë¼Ì¿¿¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡½é²óÉõÆþÆÃÅµ¡¡¢¨Blu-ray/DVD¶¦ÄÌ
¢§´ü´Ö¸ÂÄêÆ°²è»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×£Á¡§´ü´Ö¸ÂÄêÆ°²è£Á»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡§´ü´Ö¸ÂÄêÆ°²èB»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¡¦STARRINGÈ×¡§´ü´Ö¸ÂÄêÆ°²èC»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹¡Ë¡§´ü´Ö¸ÂÄêÆ°²èD»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¢¨»ëÄ°´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡ËÃë12:00¡Á2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¤Þ¤Ç
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¢»ÅÍÍÅù¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
◾️¡ãKing & Prince DOME TOUR 2026 STARRING¡ä
King & Prince¤Î4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾️¡ÖKing & Prince POP-UP STORE 2026 STARRING¡×
2026Ç¯1·î¤è¤êÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡King & Prince ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡King & Prince ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡King & Prince ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡King & Prince ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡King & Prince¡ØSTARRING¡ÙX
¢¡King & Prince¡ØSTARRING¡ÙInstagram