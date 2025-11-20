■ももクロCafe by SWEETS PARADISE カフェ

詳細：https://www.sweets-paradise.jp/collaboration/momoirocloverz

◆2025年12月1日（月）〜12月25日（木）

スイーツパラダイス 新宿東口店

スイーツパラダイス 横浜ビブレ店

スイーツパラダイス 丸井大宮店

スイーツパラダイス 梅田店

スイーツパラダイス クレフィ三宮店

スイーツパラダイス 広島パルコ店

CAFE STAND KYOTO SWEETS PARADISE ※テイクアウト店舗となります。

◆コラボメニュー・ノベルティ

※詳細は後日お知らせいたします

※スイーツパラダイス店舗とテイクアウト店舗ではご提供メニューが異なります。

◆オリジナルグッズ

※詳細は後日お知らせいたします

※会場ではコラボメニューをご飲食して頂いたお客様のみグッズをご購入いただけます。

※グッズのみでのご購入はできません。予めご了承ください。

※ご予約についてはページ下部の【お席のご予約について】をご参照ください。

※開催期間・店舗や企画内容は予告なく変更となる場合がございます。

※各店の営業時間や店休日などはHP内の店舗情報や直接店舗までお問合せください。

◆ご利用について

※コラボメニューのご利用には、コラボメニュー代金と別途バイキングコース（大人平日1690円/土日祝1890円・小人1040円）のご注文が必要です。

12月22日（月）〜12月25日（木）は全日 土日祝価格となります。

※ご予約のないお客様は当日の空席状況によりご入店までにお時間をいただいたり、ご入店いただけない場合がございます。予めご了承くださいませ。

※店舗の座席数には限りがございます。

※ご利用希望日当日にキャンセルする際は、店舗にお電話にてご連絡お願いいたします。

※各店の営業時間や店休日などは、スイパラHP内の店舗情報や直接店舗までお問合せください。

◆お席のご予約について

※お席の事前予約はスイーツパラダイスアプリにて承ります。各日先着順となりますのでご了承ください。

※CAFE STAND KYOTO SWEETS PARADISEは、テイクアウト店舗となり、事前予約はございません。

■スイーツパラダイスアプリからのご予約

https://www.sweets-paradise.jp/app/

※アプリでのご予約はご利用希望日の5週間前からご利用希望日前日20時まで承っております。当日のご予約はできません。

※アプリからのご予約は、１アカウントにつき１日時のみ予約が可能です。複数日時のご予約はできませんのでご注意ください。

予約をキャンセルいただくか、予約日時を過ぎると新たに予約が可能となります。

◆その他

※商品、特典は数に限りがございますので品切れの際はご容赦ください。

※スイーツパラダイスで開催されるコラボカフェは、コラボカフェ目的ではない一般のお客様と同じ店内でのご利用となります。予めご了承ください。

※スイーツパラダイスで開催されるコラボカフェをグループでご利用される際は、オリジナルメニューご注文の有無にかかわらず、グループ全員が同コースのご購入が必要となります。

※ご利用に際し年齢制限はございませんが、小学生以下のお客様は保護者様同伴の上でご利用をお願いしております。

※クレジットカードのご利用はご利用店舗までお問い合わせください。

※店内で撮影された写真をインターネット上に掲載する場合、他のお客様のプライバシーの保護のため、個人が特定できないようご配慮ください。

※店内映像の動画の撮影はご遠慮いただいております。ご了承くださいませ。

※ご利用時間外での店内、店頭での交流、特典やグッズトレーディング行為等は他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。

※開催期間・店舗や企画内容は予告なく変更となる場合がございます。

※お客様および従業員の安全と健康に最大限配慮いたします。スイーツパラダイスにおける衛生取り組みは こちらよりご確認をお願い致します。

https://sweets-paradise.jp/news/news/2023/05/08/19965/

ⒸSTARDUST／KING RECORD CO.,LTD.