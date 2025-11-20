Kroiが2025年12月に、ワンマンライブを東京・大阪の2都市で開催することを発表した。

本公演は12月15日に大阪・梅田Shangri-La、12月22日に東京・渋谷LUSHで開催される。告知は突如キービジュアルと共にKroiのオフィシャルSNSにて行われ、その内容や詳細については伏せられている状態だ。

2026年1月にアリーナツアーを控え急遽開催を発表した中、どのようなライブを企画しているのかぜひその目で確かめていただきたい。チケットは11月20日20:00〜チケットぴあにて先行抽選がスタート。

■＜Kroi Live - XXXX＞ 2025年12月15日（月） 梅田Shangri-La 開場 18:30 / 開演 19:00

2025年12月22日（月） 渋谷LUSH 開場 18:30 / 開演 19:00

オフィシャル先行抽選

チケット受付URL：https://w.pia.jp/t/kroi-t/

11月20日(木)20:00〜11月26日(木)23:59

◾️＜Kroi Live Tour 2026 - ARENA＞ 2026年1月11日（日）大阪城ホール 開場 : 17:00 開演 : 18:00

2026年1月23日（金）国立代々木競技場第一体育館 開場 : 17:30 開演 : 18:30

チケット詳細は特設ページにて https://special.kroi.net/tour/