11月20日までに、女優の希良梨のInstagramが更新された。マネージャーによる投稿とされ、その内容に心配が寄せられている。

投稿には、黒い背景に白い文字で「希良梨さんはただいま危篤中でございます」と書かれた写真がアップされた。希良梨のマネージャーのタグもつけられており、マネージャーが状況を報告する形で投稿された。

「希良梨さんは、2024年9月に婦人科系の検査でがんが判明したことを公表。翌月の10月に手術を受けましたが、再発が確認されました。その後、2025年1月には転移がありステージ3であることを告白。現在も闘病を続けていました」（芸能プロ関係者）

そんな衝撃的な報告に、コメント欄は騒然となっている。

《何があったの？？本当に戻って来て、元気な姿をまた見せて》

《希良梨さん頑張って帰ってきてください！みんな待ってます》

《神様！お願い。希良梨chanを助けてください》

心配とともに回復を祈るコメントが殺到している。

1998年に放送された反町隆史主演のドラマ『GTO』の生徒役でブレイクした希良梨。前出の芸能プロ関係者によると、その後から異変が現れたという。

「彼女は、『GTO』出演後もしばらく活動を続けていましたが、2000年に子宮頸がんが発覚。人気は絶頂だったものの、治療のため芸能活動の休業を余儀なくされました。その後は、台湾に活躍の場を移し、2008年に台湾人男性と結婚。翌年には第1子を出産し、2015年に芸能活動を再開したものの、2024年に2度目の闘病となってしまいました」

そんな彼女は、闘病中にも積極的にInstagramを更新し、懸命に治療に励む様子を見せてきた。2025年8月には、急遽オフ会を開催したこともある。

「ただ、ここ数週間の彼女の投稿は、弱音を吐くことが多くなっていました。特に6日前の投稿では、《今日は絶好調に元気が出ない》などと綴っており、ファンも心配していたところでした。希良梨さんがまた元気な姿を見せてくれることをファンは願っています」（前出・芸能プロ関係者）

ファンの願いが叶うことを祈りたい。