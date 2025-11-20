miletが書き下ろした新曲「The Story of Us」が、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期エンディングテーマになることが発表された。第1期エンディングテーマ「Anytime Anywhere」に続き、2期連続での担当となる。

本日公開された『葬送のフリーレン』第2期の最新PVにて、新曲「The Story of Us」の音源も初解禁。同曲は、アニメ初回放送日となる2026年1月16日(金)に配信リリースされることが決定しており、本日より特典付きPre-add/Pre-save(配信予約)も開始している。

「The Story of Us」は旅路を行くフリーレンたちの背中を見守り、時にそっと背中を押すような言葉をmiletならではの伸びやかかつ力強い歌声で紡いでいくミディアムテンポのナンバーで、第1期エンディングテーマ「Anytime Anywhere」とはまた違った魅力の楽曲に仕上がっている。編曲は、第1期に引き続き、TVアニメ『葬送のフリーレン』の劇中音楽を手掛ける劇伴作家・Evan Callが手がけている。

◆ ◆ ◆

■miletコメント

再びフリーレンたちと、そしてあなたとともに旅ができることを心から嬉しく思います。

進む一歩にも、立ち止まるときも、振り返る瞬間にも意味がある。そのどんなときにも、この曲であなたを守ることができますように。お守りのようになれますようにと願いを込めて「The Story of Us」を書きました。

フリーレンたちの勇気ある旅と一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。溢れんばかりの愛を込めて。

◆ ◆ ◆

「The Story of Us」

2026年1月16日(金)配信開始

TVアニメ『葬送のフリーレン』第２期エンディングテーマ

Pre-add/Pre-save：https://milet.lnk.to/TheStoryofUsWN

milet日本武道館公演情報

2026年2月13日(金)OPEN 17:30／START 18:30

2026年2月14日(土)OPEN 15:00／START 16:00 ・チケット先行

主催者先行（抽選）

申し込みURL：https://l-tike.com/milet/

受付期間：2025年11月20日(木)20:00〜2025年12月1日(月)23:59 ・チケット料金

全席指定 ￥9,000(税込)