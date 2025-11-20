『M-1』準決勝30組決定【一覧】 真空ジェシカ・エバース・ヤーレンズ・ミキらが史上最多1万1521組の頂点目指す
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』について、準決勝進出30組が20日、発表となった。
【一覧】『M-1グランプリ2024』決勝進出・出場者(ファイナリスト)
11月17日から19日に開催された準々決勝には、134組の漫才師たちが参戦し、渾身の4分間のネタを披露。そしてついに、12月4日の準決勝へと駒を進める漫才師が決定。30組の精鋭たちが名を連ねた。史上最多1万1521組の頂点に立つのはいったいどの組になるのか。
■『M-1グランプリ2025』準決勝30組
・真空ジェシカ
・豪快キャプテン
・おおぞらモード
・20世紀
・今夜も星が綺麗
・ひつじねいり
・フランツ
・ヨネダ2000
・ゼロカラン
・大王
・センチネル
・めぞん
・ドンデコルテ
・イチゴ
・カナメストーン
・ミカボ
・エバース
・例えば炎
・たくろう
・生姜猫
・ネコニスズ
・ドーナツ・ピーナツ
・ヤーレンズ
・TCクラクション
・ママタルト
・黒帯
・カベポスター
・スタミナパン
・ミキ
・豆鉄砲
■M-1グランプリ 優勝者一覧【参加組数】
2001年度 中川家【1603】
2002年度 ますだおかだ【1756】
2003年度 フットボールアワー【1906】
2004年度 アンタッチャブル【2617】
2005年度 ブラックマヨネーズ【3378】
2006年度 チュートリアル【3922】
2007年度 サンドウィッチマン【4239】
2008年度 NON STYLE【4489】
2009年度 パンクブーブー【4629】
2010年度 笑い飯【4835】
2015年度 トレンディエンジェル【3472】
2016年度 銀シャリ【3503】
2017年度 とろサーモン【4094】
2018年度 霜降り明星【4640】
2019年度 ミルクボーイ【5040】
2020年度 マヂカルラブリー【5081】
2021年度 錦鯉【6017】
2022年度 ウエストランド【7261】
2023年度 令和ロマン【8540】
2024年度 令和ロマン【10330】
