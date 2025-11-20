『M-1グランプリ2025』ロゴ（C）M-1グランプリ事務局

　漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』について、準決勝進出30組が20日、発表となった。

　11月17日から19日に開催された準々決勝には、134組の漫才師たちが参戦し、渾身の4分間のネタを披露。そしてついに、12月4日の準決勝へと駒を進める漫才師が決定。30組の精鋭たちが名を連ねた。史上最多1万1521組の頂点に立つのはいったいどの組になるのか。

■『M-1グランプリ2025』準決勝30組
・真空ジェシカ
・豪快キャプテン
・おおぞらモード
・20世紀
・今夜も星が綺麗
・ひつじねいり
・フランツ
・ヨネダ2000
・ゼロカラン
・大王
・センチネル
・めぞん
・ドンデコルテ
・イチゴ
・カナメストーン
・ミカボ
・エバース
・例えば炎
・たくろう
・生姜猫
・ネコニスズ
・ドーナツ・ピーナツ
・ヤーレンズ
・TCクラクション
・ママタルト
・黒帯
・カベポスター
・スタミナパン
・ミキ
・豆鉄砲

■M-1グランプリ　優勝者一覧【参加組数】
2001年度　中川家【1603】
2002年度　ますだおかだ【1756】
2003年度　フットボールアワー【1906】
2004年度　アンタッチャブル【2617】
2005年度　ブラックマヨネーズ【3378】
2006年度　チュートリアル【3922】
2007年度　サンドウィッチマン【4239】
2008年度　NON STYLE【4489】
2009年度　パンクブーブー【4629】
2010年度　笑い飯【4835】
2015年度　トレンディエンジェル【3472】
2016年度　銀シャリ【3503】
2017年度　とろサーモン【4094】
2018年度　霜降り明星【4640】
2019年度　ミルクボーイ【5040】
2020年度　マヂカルラブリー【5081】
2021年度　錦鯉【6017】
2022年度　ウエストランド【7261】
2023年度　令和ロマン【8540】
2024年度　令和ロマン【10330】