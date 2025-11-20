TBSにて2026年1月より放送されるドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜よる10時〜）の劇中K-POPボーイズグループ「NAZE（ネイズ）」が、ドラマ劇中歌「Wanderlust」のフルサイズ配信を11月27日（木）からスタートさせる。

ドラマ『DREAM STAGE』は、世界の音楽シーンを席巻するK-POPの世界を舞台に、主演・中村倫也が日本人音楽プロデューサーを演じ、ボーイズグループ「NAZE」と共に音楽業界の頂点を目指す物語。NAZEのマネージャー役を演じる池田エライザや岩瀬洋志率いるライバルチーム「TORINNER（トリナー）」などキャスト陣も話題となっている。

劇中に登場する7人組ボーイズグループ「NAZE」に選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤ。彼らは9月6日（土）にさいたまスーパーアリーナで開催された＜第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER＞にて、初ステージ・初パフォーマンスとして、ドラマ劇中歌「Wanderlust」を披露した。

「Wanderlust」はファンキーでエネルギッシュなサウンドに、夢へと向かう希望と決意を込めたダンスチューンだ。中毒性のあるギターループと滑らかなハーモニー、そして高揚感あふれるリズムが、夢を追いかける旅のときめきと自由を描き出す。不安や迷いを抱えながらも頂点を目指して前進する姿を、爽やかに歌い上げた歌詞にも注目してほしい。

TikTokおよびInstagramでは、9月7日（日）より「Wanderlust」の一部音源が先行配信されている。今回のフルサイズ配信決定にあわせ各配信サービスにてPre-add/Pre-saveの配信予約も開始され、Pre-add/Pre-saveキャンペーンの実施も発表された。

■「Wanderlust」配信概要

2025年11月27日（木）配信スタート

『DREAM STAGE』劇中歌 「Wanderlust - NAZE on DREAM STAGE -」

https://lnk.to/ds_Wanderlust ■「Wanderlust」Pre-add/Pre-saveキャンペーン

Pre-add/Pre-saveいただいた方全員に「デジタルサイン入りジャケット画像」をプレゼント。 【実施期間】

〜2025年11月26日（木）20:00まで

https://link.fans/pspa-dreamstage-naze-wanderlust ●Apple Musicをご利用の方

「Apple Musicでログイン」ボタンをクリックすると、2025年11月27日（木）にご自身のApple Musicアカウントのライブラリに追加されます。

●Spotifyをご利用の方

「Spotifyでログイン」ボタンをクリックすると、2025年11月27日（木）にご自身のSpotifyアカウントのライブラリに追加されます。 ★Pre-add / Pre-saveとは？

事前に追加ボタンをクリックしておくと、楽曲の配信開始と同時に自動的にご自身のアカウントに対象楽曲が追加されるサービスです。楽曲の配信開始後にご自身のライブラリやプレイリストに自動で追加されます。

※楽曲の再生は11月27日（木）0:00から可能となります。

■金曜ドラマ『DREAM STAGE』

2026年1月スタート 毎週金曜よる10：00〜10：54 ＜ストーリー＞

2026年1月期の金曜ドラマ枠（毎週金曜よる10時）で放送する中村倫也主演の『DREAM STAGE』。

ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。K-POPは世界で最も権威のある音楽賞にノミネートされるなど、様々な世界的アーティストを輩出し続けている。またエンタテインメントシーンだけでなく、若者を熱狂させるカルチャーやトレンドも常に生み出している。今作はそんなK-POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語をお届けする。まさに、K-POP版“スポ根”ドラマだ。 劇中に登場する7人組ボーイズグループ「NAZE」（ネイズ）に選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤ。彼らはデビュー前にもかかわらず、ドラマ出演だけなく楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信など、様々な活動を行なっている。 ＜作品概要＞

製作著作：TBS

脚本：紗嶋 涼

K-POPリサーチ：ジヌ

企画プロデュース：高橋正尚

プロデュース：八木亜未（大映テレビ）

演出：松木 彩、吉野 主（SDP）、金澤友也（テレパック） ［出演者］

吾妻 潤／中村倫也

遠藤 水星／池田エライザ

【NAZE】（※年齢順）

カイセイ

ユンギ

アト

ターン

ユウヤ

キムゴン

ドヒョク

【TORINNER】

リョウ：岩瀬洋志

ヨヌ：HOJIN（KAJA）

アイク：志賀李玖

イロ：松瀬太虹

ニック： ISAAC（KAJA）

＜TVer＞https://tver.jp/series/sra2z43otr

＜YouTube再生リスト＞https://www.youtube.com/playlist?list=PLCUNF-_h4OwZAnDR0fAmHB8jVEAXXsA6 ［公式サイト］https://www.tbs.co.jp/DREAMSTAGE_tbs

［公式X］@DREAMSTAGE_tbs

［公式Instagram］DREAMSTAGE_tbs

［公式TikTok］@DREAMSTAGE_tbs

［公式LINE］https://page.line.me/dreamstage_tbs

ハッシュタグ #ドラマドリステ

