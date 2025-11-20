元日向坂46・佐々木美玲、河田陽菜の卒業セレモニーへ「ひなちゃんファミリーも可愛かった」
日向坂46が19日、東京・国立代々木競技場第一体育館で日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」の東京初日公演を開催し、本編終了後には二期生・河田陽菜の卒業セレモニーが行われた。元日向坂46の一期生・佐々木美玲は、自身のインスタグラムを通じ、同公演を観覧したことを明かした。
【写真】日向坂46・河田陽菜、涙あふれる卒業セレモニー「みんな幸せになってね」（ライブフォト6枚）
佐々木と河田は、佐々木を中心とした“みーぱんファミリー”として活動した深い関係性。卒業セレモニーでは“みーぱんファミリー”の楽曲「酸っぱい自己嫌悪」を河田、山口陽世、山下葉留花、大田美月の4人で披露した。
佐々木はストーリーズで「ドレス姿素敵だったな〜 ひなちゃんらしい ほっこりした温かいセレモニーでした」と感想を投稿。「泣くの我慢する時の顔が可愛くてかわいくて。その顔は昔と変わってないな〜って永遠に愛おしいです」と、河田への思いをつづった。
さらに、「酸っぱい自己嫌悪」のミュージックビデオのオフショットも公開し、「改めて卒業おめでとう。ひなちゃんファミリーも可愛かったです」と改めて河田を祝福していた。
引用：「佐々木美玲」インスタグラム（＠mireisasaki_official）
