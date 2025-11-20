臨時国会が始まり、山積する課題にどう向き合うのかが問われています。

【写真を見る】「食料品の消費税を0に減税するという法案を国会に提出」立憲民主党の柚木道義衆議院議員「与野党を超えて成立させたい」

立憲民主党の柚木道義衆議院議員は、喫緊の課題である物価高対策、そして議論が続く国会議員の定数削減について、何を訴えていくのでしょうか。

国会での新たな役割とあわせ、その考えを伺いました。

社会保障と安全保障を車の両輪に、物価高対策を進める

――まずはこの臨時国会、どのようなことを強く訴えていくおつもりでしょうか?

柚木： 党の方で新しく「社会保障改革総合調査会」というのができまして、長妻会長のもとで事務局長ということになりました。

高市さんが言われる働き方改革やワークライフバランス、まさに働き方改革だったり子育て支援、待機児童問題、あるいは年金、医療、介護といった、皆さんの生活に一番身近な分野の全体を取りまとめる役を仰せつかりましたので、しっかり取り組みたいです。

柚木： もう一つ、国会の方で沖縄北方問題特別委員会の委員長を拝命しまして、まさに今、台湾問題とか北方領土、中国とかロシアとの関係が重要な局面の中で、社会保障と安全保障を車の両輪で国会で取り組んでいきたいと考えています。

ガソリン減税や消費税は

柚木： その中で、まさにこれから年末に向けて本当にお金がいるような季節の中で、一つは物価高対策ですね。

ガソリン減税については、皆さんの1票のおかげで、年内で50年以上続いてきた暫定税率25円を廃止して値下げします。今、補助金を増やして年末までには25円値下げ、軽油もその先で値下げ、そして暫定税率を廃止、こういう流れです。

柚木： さらには、地元で皆さんが言われるんですよ。「柚木さん、買い物行ってもね、高い」と。食料品も飲み物も。だから、この食料品の消費税を0に減税するという法案を私たち国会に提出しました。

これも与野党を超えて成立させることで、手取りを増やすための所得税とか社会保険料の軽減もやりますが、一番皆さんに身近な食料品の減税、0税率、こういったことを進めていきたいです。

少数意見を殺す定数削減案 切るべきは「特権階級の既得権」

――国会議員の議員定数の削減も議題に上がってると思います。岡山・香川は、衆議院選挙では毎回激戦でして、比例区の果たす役割は決して小さくないと思うのですが、この点についてはいかがですか?

柚木： これはとても大事なんですね。やっぱり民主主義を生かすも殺すも選挙制度という面もありますから。私は身を切る改革は進めるべきだと思うんです。

柚木： 議員の数というのは実は先進国の中で人口あたり日本は多くないので、本当に削ることが民意を反映することになるのかどうかという論点はあります。しかし、皆さんも大変な中で議員も身を切る姿勢は大事です。

しかし、今の自民党さんと維新さんの「比例定数50削減」案。これだとですね、実は大政党はあんまり身を切らないんですよね。

例えば、参政党さんとかも最近、議席を増やされてますけど比例区が多い。あるいは公明党さんとか共産党さんとか、れいわさんとか国民民主党も比例の議席が結構多いので、要は自分たちの身を切らずに他の党の身を切る改革、というのが少数民意を反映させないことにもなりかねません。

柚木： これは本当に、私、地元回ってたら、議席を減らしてほしいのは裏金議員であり、はっきり言って居眠り議員とか、質問0議員とか。

いや、もっと言うと、親から政治資金を何億円相続しても1円も税金を納めなくていいという特権階級が、優秀な人が政治の世界に入れない参入障壁になっている。

こういう、まあ世襲の方にはちょっと言いづらいんですけど、やっぱりその特権階級の既得権こそ身を切る。こういう姿勢を示すことが、私は本当の意味での身を切る改革だと思いますね。