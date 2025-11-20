桜田ひより＆吉川愛、スタジオツアー東京アンバサダーに喜び お互いへの愛も告白
女優の桜田ひよりと吉川愛が20日、都内で行われた「スタジオツアー東京 アンバサダーお披露目イベント」に出席。お互いへの愛を語った。
【写真】仲良しすぎる桜田ひより＆吉川愛が尊い！
映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」は、現在、クリスマス期間限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を開催中。桜田と吉川はハリー・ポッターシリーズの大ファンとして知られており、スタジオツアー東京初のアンバサダーに就任した。
アンバサダーに就任した感想を桜田は「とにかく喜びに満ちあふれて！」とニッコリ。「大好きな世界観と共に、愛ちゃんと一緒にアンバサダーを務めると聞いて、とにかくとにかくうれしかったですし、この日を待ちわびていました」と喜んだ。吉川は「柱に飛びつきました！（笑）結構太めの柱に抱きつきました」と告白。「ちょっと前まで、『ハリー・ポッターの新作グッズ出てるかな？』とか『スリザリンのこういうところが好き』ってマネージャーさんとお話していたので、本当にうれしくて。光栄でありがたいなと思いました」と声を弾ませた。
プライベートでも仲が良いという二人。お互いはどんな存在かと聞かれると、桜田は照れながら「親友ともまた違ったレベルというか…家族と言っても過言ではないくらい。親友という枠を私の中では超えていて」と明かす。桜田は二人で何時間でも話ができるくらいだと続け「自分にとってお姉ちゃんのようですし、乙女な部分もちょっと持っているので、そういうかわいらしい部分を私だけが知っているという気持ちで日頃の活躍を拝見させていただいております」とほほ笑んだ。
吉川は「初めてこうやって直接聞いたので、ちょっと照れちゃいます」と照れ笑い。桜田も「本当ですよね！ 言わないんですよ、普段そういうことを！ 初めて言いました。愛の告白でしたねぇ」と照れ続けていた。
吉川は桜田について「私的にも本当に家族みたいな感じです。いて当たり前な存在。ひよりがいなくなると考えたら、全部失った気分になるぐらい、本当に大切な存在」と説明。さらに「こんなかわいい見た目してますけど、結構ずばずばとアドバイスをしてくださるし、でもすごいかわいらしい天然な部分もあって。一緒にいて全然飽きないし、ひどいとき週4とかずっと一緒にいて。仲良しすぎる」と語った。
