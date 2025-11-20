俳優の木村拓哉（53）が20日放送のテレビ東京「秋山ロケの地図 木村拓哉さんが本当に来てくれたよSPin九十九里町」（後6・25）にゲスト出演。TVer登録している同番組への愛を語った。

同番組はお笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次が巨大な白地図に「ロバート秋山に行って欲しいスポット、会って欲しい人」を町の人に書き込んでもらい、実際に秋山がその地図だけを頼りに旅して回るロケ番組。

木村は10年ぶりのテレビ東京出演で、初めての単独出演。番組アンケートには直筆で「“来てもらいたい人が地図に書き込む”って言う企画が凄い！！木村」と絶賛していたことも紹介された。

ロケ冒頭、秋山は「何度も言うけど、（木村さんは）TVer登録してるから」と声高らかに語った。ラジオ共演時に木村が番組ファンであることを知り、「（スタッフ）全部に伝えました。木村拓哉さんがTVer登録してくれてるって」と伝えた結果、スタッフが即オファー。番組出演が実現した。

木村が番組内で勝手に作った「木村拓哉TVer登録記念のトロフィー」に突っ込む場面も。秋山が心配そうに「1日中（ロケ）オッケーってことですか」「タクシー乗って、あちこち地図見て…」と9時間のガチロケを説明すると、「知ってる。ルールは全部知ってる。何にも言わなくていい」と木村。「この番組に参加するってなったらそれでしょ。そのスタイルしかないから」と平然と語った。

さらに「他人の家もあるんですよ」と秋山から念押しされると、「知ってるよ。いい加減、説明やめな」とダメ出ししていた。