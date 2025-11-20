漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」の準決勝進出30組が20日に発表された。

準々決勝は17〜19日の3日間に東京と大阪で開催され、134組が参加。昨年3位だった真空ジェシカ、一昨年準優勝のヤーレンズなどが順当に準決勝に進出した。

一方で、6年連続で準決勝に進んでいたオズワルドは敗退。今年6月にインディアンスから改名し、今年がラストイヤーとなる19〜21年のファイナリスト・ちょんまげラーメンも涙をのんだ。

その他では、ファンの下馬評が高かった滝音、からし蓮根も準決勝に進めず。テレビで人気のEXITは19年から7年連続で準々決勝敗退となった。また東京の準々決勝で大トリを務め、他コンビのネタを披露する“反則技”で話題を集めたラパルフェも次のステージに進めなかった。

準々決勝敗退の残り104組から1組が視聴者投票で準決勝に復活進出できる「特別出場枠（ワイルドカード）」は、今年もし烈な争いになることが予想される。上記で名前が挙がったコンビはもちろん、3度の決勝進出を誇るゆにばーす、昨年と一昨年に準決勝に進んだフースーヤなどが名を連ねる。

ワイルドカードは23日からTverで配信されるネタ動画を見た視聴者が、一番面白いと思う組に1票を投じる。結果は12月1日に公式サイトで発表される。

準決勝に進出した30組は以下の通り。

真空ジェシカ、豪快キャプテン、おおぞらモード、20世紀、今夜も星が綺麗、ひつじねいり、フランツ、ヨネダ2000、ゼロカラン、大王、センチネル、めぞん、ドンデコルテ、イチゴ、カナメストーン、ミカボ、エバース、例えば炎、たくろう、生姜猫、ネコニスズ、ドーナツ・ピーナツ、ヤーレンズ、TCクラクション、ママタルト、黒帯、カベポスター、スタミナパン、ミキ、豆鉄砲