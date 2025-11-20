TWICEツウィ、クリスタルドレスから美デコルテ見せ 変わらない自分らしさは「揺るぎない自信」【マックスマーラ“THE CAMEL, timeless”】
【モデルプレス＝2025/11/20】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のTZUYU（ツウィ）が20日、都内で開催されたマックスマーラポップアップストア“THE CAMEL, timeless”プレビューに出席。美しいデコルテラインが際立つドレス姿を披露した。
【写真】26歳K-POPアイドル、ベアトップドレスから美肌
ドレスにキャメルコートを羽織ったスタイリングで登場したツウィは、ポップアップに足を踏み入れた印象を聞かれると「様々な体験ができる空間となっていて、まさにマックスマーラの雰囲気が直感的に感じられるところだと思いました。非常に良いと思います」とコメント。タイムレスに変わらない自分らしさを問われると「私は普段は静かな性格だと思います。しかしながら、揺るぎない自信を持っていると思います」と語った。
当日の装いのポイントを質問されると「ドレスのマットな生地にクリスタルを散りばめていて、全体的にとても優雅で華やかさがあると思います。このエレガントなドレスを着て、年末のパーティーにぜひ行きたいです」と笑顔を見せていた。
“THE CAMEL, timeless”は、マックスマーラの象徴であるキャメルをテーマにしたポップアップストア。会場にはキャメルからインスピレーションを得た雄大な砂漠をイメージした空間が広がり、来場者を非日常の世界へと誘う。さらに会場の一部エリアには「すごろく」を模したインタラクティブなインスタレーションが設置され、キャメルの素材が原毛から仕立てを経て製品へと完成していく過程を来場者が辿ることで、マックスマーラが誇るクラフツマンシップを、遊び心あふれる感覚で体験することができる。この日は本田翼、ローラ、のん、板谷由夏、新井貴子、大政絢、岡本多緒、滝沢眞規子、中村アン、森星も出席していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ツウィ、ドレスから美デコルテ見せ
◆マックスマーラポップアップストア“THE CAMEL, timeless”
