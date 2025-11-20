King & Prince¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¥êー¥É¶Ê¡ÖTheater¡×MV Short Clip¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
King & Prince¤¬¡¢7th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¡Ê12·î24ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¥êー¥É¶Ê¡ÖTheater¡×¤ÎMV Short Clip¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë³Ú¶Ê¡ª
¡ÖTheater¡×¤Ï¡¢¡Ömoooove!!¡×¤ËÂ³¤¡¢Ayumu Imazu¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¼ê³Ý¤±¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
MV¤Ï¡¢King & Prince»Ë¾åºÇÂ¿¥·ー¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î15Æü¡¦16Æü¤ËZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØKing & Prince¤ÈÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²Ö²Ð¤È¤È¤â¤Ë²»¸»¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢11·î17Æü¤ÎTBS¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½éÈäÏª¡£
SNS¤Ç¤Ï
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
¡Ö¶Ê¤â¿¶¤êÉÕ¤±¤â¹½À®¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
¡ÖÅ£ÉÕ¤±¤Ç½Ö¤¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö³Ú¶Ê¤ÎÃæÆÇÀ¤¬¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×
¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢´ØÏ¢¥ïー¥É¤Ç¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤«¤é4°Ì¤Þ¤Ç¤Î¾å°Ì¤òÆÈÀê¡£´¶Æ°¤È´üÂÔ¤Ë°î¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤Ï¡¢¡ÖTheater¡×¤ò´Þ¤à¿·¶Ê9¶Ê¤È¡ÖHEART¡×¡ÖWhat We Got ～´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È～¡×¡ÖI Know¡×¤ÎÁ´12¶Ê¤Ç¹½À®¡£¤Þ¤¿¡¢STARRINGÈ×¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤ÏÆÃÊó¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤Ë¤Ïº£ºî¤Î¥Æー¥Þ¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖTheater¡×¤ÎMV¤äBTS¤Ê¤É¤¬¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×B¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÀè¡¢ÆÃÊó¸ø³«¤Ê¤ÉÁ´ÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤òÂÔ¤È¤¦¡£
¢£Ayumu Imazu ¥³¥á¥ó¥È
¡Ömoooove!!¡×¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤â¡ÖTheater¡×¤òÀ©ºî¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Á°ºî¤ò¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ç¾¯¤·¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»Ç¤¤¡¢¡È¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¶Ê¤Ë¤·¤è¤¦¡©¡É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¡á¡ÈTheater¡É¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È´¶¤¸¡¢¤½¤³¤«¤é³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÆó¿Í¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤êÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë1¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.24 ON SALE
ALBUM¡ØSTARRING¡Ù
