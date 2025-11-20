Ｊ１町田は２０日、東京・町田市内で、神戸との天皇杯決勝（２２日・国立）へ向けた調整を非公開で行った。大会２連覇を目指す神戸に、町田は初タイトルを狙う。チームだけでなく、自身にとっても初優勝のチャンスのＤＦ中山雄太は「初のタイトルというわくわく感よりも、そろそろ取らないといけない、という使命感が強い。いつものプレーを１００％出せるかどうかの舞台になる」と見据えた。

個人では日本代表にもなり、欧州で６シーズン過ごすなど高い実力を持ちながら、チームのタイトルには縁がなかった。柏ではトップチームに昇格した１５年から１８年までの４年間で４強が最高。東京五輪では準決勝で敗れ、３位決定戦も勝利できず、メダル獲得とはならなかった。準決勝のＦＣ東京戦後には「五輪でもオリンピアンとメダリストではだいぶ違う。ファイナリストになるのと、カップでチャンピオンになるかも全然違う。僕も（東京五輪で）成し遂げられず、その悔しさがずっとエナジーになって今に至っている」と話していた。

町田に入団した昨夏、チームを牽引（けんいん）する責任、そして自身のキャリアのため、タイトル獲得が「使命」に変わった。優勝をかけた大一番を「明日、遊園地に行くような楽しみ方じゃない。ひりひりした環境に身をおけるのが一番。危機感もあり、得るものも大きい。ギャンブルに近いですよね」と表現する。日頃から選手間の競争、「ばちばち感」を渇望する２８歳は、２日後の決戦を心待ちにしている。