巨人から育成ドラフト２位指名を受けた立正大の林燦（はやし・きら）投手（２２）が２０日、都内で仮契約した。支度金２９０万円、年俸４００万円、背番号は「０１２」に決まった。

北海道出身。小６の時に日本ハムジュニアに選出され、宮崎で行われたＮＰＢジュニアトーナメントに出場した。

当時の同ジュニアのチームメートには巨人育成選手の大津綾也捕手（北海高出身）、日本ハムの松浦慶斗投手（大阪桐蔭出身）、先月のドラフトでＤｅＮＡから３位指名を受けた東洋大・宮下朝陽内野手（北海高出身）、西武から３位指名を受けた中京大・秋山俊外野手（仙台育英出身）がいた。

大津とはプロ野球の巨人で再び同じチームになる。「キャッチャーをやっているので、たくさん投げてみたりして、いろいろ意見とかも聞いてみたいです」とし、「そうなれるように頑張ります」と２人で支配下登録昇格をつかんで、１軍でバッテリーを組むことを目標に掲げた。

「小学校の時にジュニアに選ばれたんですけど、その時の監督だった市川卓監督に『準備が１番大切』と言われたのがきっかけで、試合の結果というよりも、準備を１番やるようになりました」と試合前の準備に高い意識を持っている。

最速１５２キロの力強い速球とフォークが武器の本格派右腕。東都２部の立正大ではリリーフを務め、先日行われた入れ替え戦、駒大戦では好救援でチームを１部昇格に導いた。

大学入学後に体重が１０キロ以上増え、球速も１０キロ以上アップ。まだ成長段階でのびしろが豊富だ。

「目標は１６０キロを投げることなんですけど、ただ１６０キロの速い球を投げるだけでは打たれると思うので、質だったりコントロールであったり、変化球もキレだったり、というのを高めていかないと。そういうところをやっていきたいです」と成長を誓った。

◆林 燦（はやし・きら）２００３年４月２２日、北海道・千歳市出身。２２歳。小学１年生で野球を始め、６年時には日本ハムジュニアに選出。広島・広陵では３年春に背番号１を背負うも夏はベンチ外。１学年上に宗山（楽天）、渡部聖（西武）。立正大では３年春に救援でリーグ戦初登板。東都２部通算１９登板１勝２敗、防御率２・７８。燦（きら）の名前の由来は「キラキラ輝くように」。１８３センチ、８５キロ。右投右打。