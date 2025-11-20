＜大相撲十一月場所＞◇十二日目◇20日◇福岡・福岡国際センター

【映像】力士も思わず…「実際の立ち合い」

序二段の取組で立ち合い直前に“怒号”が飛ぶハプニングがあった。その後、これで調子が狂ったか3度連続で立ち合い呼吸が合わなくなり、力士が思わず天を仰ぐ場面も。ファンからは「悲しくなる」「もう酔ってるの？」「力士にリスペクトのない客は客じゃない」など憤りの声が寄せられた。

序二段四十六枚目・芳東（玉ノ井）と序二段四十七枚目・大当利（式秀）の一番での出来事。1度目の立ち合い、「待ったなし」「合わせて」と行司が声を掛け、両力士が腰を下ろしたその直後、客席から怒号のような叫び声が飛んできた。ビクッと驚いたように立った大当利はつっかけてしまうことに。これで調子が狂ったか、2度目の立ち合いでも大当利がつっかけてしまい、天を仰ぐ様子を見せた。

3度目の立ち合い。今度は芳東がふわりと先に立ってしまい、3度連続で立ち合い不成立となった。その後、4度目の立ち合いでようやく成立。真っ直ぐ前に出た大当利に、はたいていなした芳東。右四つがっぷりとなり胸を合わせると、身長195.4センチの大きな芳東が体格を活かして寄り切った。芳東は3勝目。敗れた大当利は今場所負け越しとなる4敗目を喫した。

ヤジのような怒号で調子が狂ってしまったのか、3度続けて立ち合い呼吸が合わなかった一番。取組を中継したABEMAのファンからは「もう酔ってるの？」「ガラわるすぎ」「この時間にヤジか」「さすがに悪質」と批判が続出、「悲しくなる」「力士にリスペクトのない客は客じゃない」「ヤジる人が隣の席だと1日悲しくなるね」と憤りの声が相次いだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）