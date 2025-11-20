　本日の日経平均株価は、エヌビディアの好決算を手がかりにAI関連株を中心に買いが優勢となり、前日比1286円高の4万9823円と5日ぶりに急反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は27社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、今期純利益予想の上方修正と自社株買いが好感されたＳＯＭＰＯホールディングス <8630> [東証Ｐ]など。そのほか、高松コンストラクショングループ <1762> [東証Ｐ]、平河ヒューテック <5821> [東証Ｐ]の2社は3日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1332> ニッスイ　　　東Ｐ　水産・農林業
<1762> 高松グループ　東Ｐ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1803> 清水建　　　　東Ｐ　建設業

<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<2737> トーメンデバ　東Ｐ　卸売業
<2914> ＪＴ　　　　　東Ｐ　食料品
<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品

<3197> すかいらーく　東Ｐ　小売業
<3302> 帝繊維　　　　東Ｐ　繊維製品
<3968> セグエＧ　　　東Ｐ　情報・通信業
<5288> アジアパイル　東Ｐ　ガラス土石製品
<5644> メタルアート　東Ｓ　鉄鋼

<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<6039> 動物高度医療　東Ｇ　サービス業
<6269> 三井海洋　　　東Ｐ　機械
<6357> 三精テクノロ　東Ｓ　機械

<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<7698> アイスコ　　　東Ｓ　卸売業
<8060> キヤノンＭＪ　東Ｐ　卸売業
<8267> イオン　　　　東Ｐ　小売業
<8630> ＳＯＭＰＯ　　東Ｐ　保険業

<9072> ニッコンＨＤ　東Ｐ　陸運業
<9436> 沖縄セルラー　東Ｓ　情報・通信業

株探ニュース