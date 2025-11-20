本日の【上場来高値更新】 高松グループ、ＳＯＭＰＯなど27銘柄 本日の【上場来高値更新】 高松グループ、ＳＯＭＰＯなど27銘柄



本日の日経平均株価は、エヌビディアの好決算を手がかりにAI関連株を中心に買いが優勢となり、前日比1286円高の4万9823円と5日ぶりに急反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は27社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、今期純利益予想の上方修正と自社株買いが好感されたＳＯＭＰＯホールディングス <8630> [東証Ｐ]など。そのほか、高松コンストラクショングループ <1762> [東証Ｐ]、平河ヒューテック <5821> [東証Ｐ]の2社は3日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1332> ニッスイ 東Ｐ 水産・農林業

<1762> 高松グループ 東Ｐ 建設業

<1801> 大成建 東Ｐ 建設業

<1802> 大林組 東Ｐ 建設業

<1803> 清水建 東Ｐ 建設業



<1941> 中電工 東Ｐ 建設業

<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業

<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業

<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品

<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品



<3197> すかいらーく 東Ｐ 小売業

<3302> 帝繊維 東Ｐ 繊維製品

<3968> セグエＧ 東Ｐ 情報・通信業

<5288> アジアパイル 東Ｐ ガラス土石製品

<5644> メタルアート 東Ｓ 鉄鋼



<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属

<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業

<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業

<6269> 三井海洋 東Ｐ 機械

<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械



<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業

<7698> アイスコ 東Ｓ 卸売業

<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業

<8267> イオン 東Ｐ 小売業

<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業



<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業

<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業



株探ニュース

