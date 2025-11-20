「ぼろぼろ靴」は卒業！【ZARA】40・50代が狙いたい！「ショートブーツ」

秋冬コーデをセンス良く仕上げるなら、足元もアップデートするのがおすすめ。カジュアルでもきれいめでも使いやすい【ZARA（ザラ）】のブラックショートブーツは、シンプルでも存在感があり、40・50代女性の着こなしにマッチしそうです。お気に入りの秋冬シューズがそろそろ履き替え時なら、ぜひチェックしてみて。

ブーツで美脚見えとトレンド感をプラス

【ZARA】「ファブリックシャフトショートブーツ」\8,990（税込）

伸縮性のあるリブ素材を採用し、足首にフィット感があるショートブーツ。4.5cmの厚底ソールで自然にスタイルアップが狙え、パンツにもスカートにも合わせやすいバランス感が魅力です。ヒールが苦手な人や長時間歩く日にもおすすめ。シンプルかつモードな印象のショートブーツで、いつものコーデが引き締まって見えるかも。

大人の余裕を感じる上質レザーでセンスを格上げ

【ZARA】「フラットレザーアンクルブーツ」\13,590（税込）

本革を使用したショートブーツ。艶のある上質な素材感で、足元からコーデの洗練度アップが狙えそうです。ステッチとラウンドトゥがほどよく女性らしさを演出。トレンドに左右されないベーシックなデザインで、大人女性が頼れる一足になりそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M