連盟設立７７年の全日本大学準硬式野球連盟は２０日、大阪市内で「ＪＵＮＫＯブランディング発表会」を行った。

キャッチコピーは「可能性、ひろがる。ＪＵＮＫＯ」。学業と野球の両立を掲げるほか、誰もが輝ける開かれたフィールド、つながる力で未来を変える、など８つの宣言からなる準硬宣言を発表した。なかでも学生が自ら運営を担うのが準硬式の大きな特徴で、記者会見では登壇者７人のうち６人が学生だった。ブランディングを通じて、競技人口の拡大や、スポーツを通じた地域での社会貢献を目指す。

全日本大学準硬式野球連盟の山田善則理事（慶大）からは、一般社団法人の設立も発表された。２０２６年４月の正式移行を目指す。将来の準硬式野球界を考えての一般社団法人化であり、「今回発表したブランディングの成功を支えるため、学生を後押ししていきたい」とコメントした。

また会見には、監督としてオリンピックで２大会メダルを獲得した女子ソフトボール元日本代表監督の宇津木妙子氏も登場。ダイバーシティーを宣言する準硬式と、ダイヤモンドスポーツの普及発展の思いを持つ宇津木氏が手を取り合った形だ。「会見を聞いて、（オリンピック競技採用前の）苦しい時代を思い出した。学生が自分たちの思いのなかで、準硬式野球の活性化を考えているのは素晴らしいこと」と称賛した。２１日の甲子園大会では“宇津木ノック”を実施予定。甲子園でのノックは初めてのことで「少しドキドキしている」と胸の内を明かした。

甲子園大会に向けて、東日本選抜・大滝快晴主将（国学院大）は「相手を尊重したフェアプレーを心がけ、敵味方関係なくいいプレーには拍手を送れるようなブランド作りを心がけます」と話すと、西日本選抜・前原隼人主将（京産大）は「東日本選抜の連覇を止めて歴史に名を残します」と意気込んだ。

甲子園大会は２１日午前９時試合開始予定。ＹｏｕＴｕｂｅで無料配信される。